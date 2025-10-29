सरकार दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका, जानें कैसे मिलेगा लाखों रुपये का लोन

PM Mudra Yojana: हमारे आसपास कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि वह खुद का बिजनेस शुरू करें. लेकिन समस्या आती है पूंजी की. हर कोई निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं जुटा पाता और इसी वजह से कई अच्छे आइडिया अधूरे रह जाते हैं. इस मुश्किल को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है.

इसका मकसद छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वालों और स्वरोजगार चाहने वाले लोगों को आर्थिक मदद देना है. इस योजना के तहत बिना किसी बड़ी गारंटी के लोन मिल सकता है. जिससे आप अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है और कितना लोन मिल सकता है. जान लें पूरा प्रोसेस.

पीएम मुद्रा योजना में कितना लोन मिलता है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी. जिसमें छोटे व्यापारियों को बैंक से आसानी से कर्ज मिल सके. इस योजना के तहत तीन कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं. शिशु, किशोर और तरुण. शिशु कैटेगरी में 5000 रुपये तक, किशोर कैटेगरी में 5 लाख रुपये तक और तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. यह लोन किसी भी बैंक, NBFC या माइक्रो फाइनेंस संस्थान से लिया जा सकता है.

आपको बता दें इस लोन पर कोई गारंटी नहीं देनी होती और ब्याज दरें भी नार्मल रखी जाती हैं. लोन का इस्तेमाल दुकान खोलने, सर्विस बिजनेस शुरू करने या छोटे स्तर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए किया जा सकता है. इससे आप अपना पहले का बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं. अगर कोई तरुण कैटेगरी में लिया गया लोन चुका देता है तो उसे तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 20 लाख तक को लोन मिल सकता है.

पीएम मुद्रा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं. वहां आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें बिजनेस की जानकारी, अनुमानित लागत और जरूरत की रकम बतानी होगी. पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजनेस से जुड़ी जानकारी जरूरी होती है. आवेदन की जांच के बाद बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाता है.

कई बैंक इस प्रक्रिया को अब ऑनलाइन भी पूरा कर रहे हैं जिससे समय बच सके. लोन स्वीकृति के बाद राशि सीधे आपके खाते में जमा हो जाती है. अगर आप बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो यह योजना आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकती है.

