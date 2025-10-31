गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan Yojana. 21st Installment: देश की मोदी सरकार देश के किसानों के हित का खास ख्याल रखती है. सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. देश में आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो किसानी की खेती के जरिए काफी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे गरीब सीमांत किसानों को सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निदि योजना चलाई जाती है.

इसके जरिए साल भर में 2000 की तीन क किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना की अब तक कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 21वी किस्त का इंतजार है. 21वीं किस्त जारी होने से पहले आपको बता दें अगर किसानों ने यह गलती की तो अटक जाएगी उन्हें मिलने वाली 21वीं किस्त. जान लीजिए किस गलती से बचना है जरूरी.

किसान बिल्कुल न करें यह गलती

देश भर के करोड़ों किसान भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ ले रहे हैं. योजना में लाभ लेने के लिए भारत सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई है. किसानों को कुछ काम करवाने जरूरी है. कई किसान अक्सर यह गलती कर देते हैं और इन कामों को नहीं करवाते. जिसके चलते उनकी किस्त अटक सकती है.

यह भी पढ़ें: Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?

इनमें बात की जाए तो ई केवाईसी सबसे बड़ी गलती है जिसे किसान करवाना भूल जाते हैं. इसके अलावा बहुत भू-सत्यापन की भी गलती बहुत से किसानों ने की है. आपको बता दें जिन भी किसानों के यह दो काम पूरे नहीं है. उन्हें अगली मिलने वाली 21वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए किस्त जारी होने से पहले इस गलती को ठीक कर लें.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे आप तो क्या पकड़ सकती है पुलिस? जान लें सारे नियम कानून

कब तक जारी हो सकती है 21वीं किस्त?

केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है. सरकार हर साल तीन किस्तें अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में भेजती है. इसलिए इस बार भी दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में 2000 रुपये आने की संभावना देखी जा रही है. जिन किसानों के बैंक खाते से जुड़ी कोई जानकारी मिसमैच है. उसे भी किस्त आने से पहले ठीक कर लेना जरूरी है. नहीं तो किस्त मिलने में देरी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: अभी कितनी सैलरी वालों का कटता है PF, जानें कितनी लिमिट करने की तैयारी में EPFO?