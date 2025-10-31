हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan Yojana. 21st Installment: पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसान जरूरी शर्तें पूरी करें. वरना किस्त अटक सकती है. जानें कौन सी गलती से रुक सकती है आपकी 21वीं किस्त.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana. 21st Installment: देश की मोदी सरकार देश के किसानों के हित का खास ख्याल रखती है. सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. देश में आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो किसानी की खेती के जरिए काफी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते.  ऐसे गरीब सीमांत किसानों को सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निदि योजना चलाई जाती है.

इसके जरिए साल भर में 2000 की तीन क किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना की अब तक कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब किसानों को 21वी किस्त का इंतजार है. 21वीं किस्त जारी होने से पहले आपको बता दें अगर किसानों ने यह गलती की तो अटक जाएगी उन्हें मिलने वाली 21वीं किस्त. जान लीजिए किस गलती से बचना है जरूरी.

किसान बिल्कुल न करें यह गलती

देश भर के करोड़ों किसान भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ ले रहे हैं. योजना में लाभ लेने के लिए भारत सरकार की ओर से कुछ पात्रताएं तय की गई है. किसानों को कुछ काम करवाने जरूरी है. कई किसान अक्सर यह गलती कर देते हैं और इन कामों को नहीं करवाते. जिसके चलते उनकी किस्त अटक सकती है.

इनमें बात की जाए तो ई केवाईसी सबसे बड़ी गलती है जिसे किसान करवाना भूल जाते हैं. इसके अलावा बहुत भू-सत्यापन की भी गलती बहुत से किसानों ने की है. आपको बता दें जिन भी किसानों के यह दो काम पूरे नहीं है. उन्हें अगली मिलने वाली 21वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए किस्त जारी होने से पहले इस गलती को ठीक कर लें.

कब तक जारी हो सकती है 21वीं किस्त?

केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है. सरकार हर साल तीन किस्तें अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में भेजती है. इसलिए इस बार भी दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में 2000 रुपये आने की संभावना देखी जा रही है. जिन किसानों के बैंक खाते से जुड़ी कोई जानकारी मिसमैच है. उसे भी किस्त आने से पहले ठीक कर लेना जरूरी है. नहीं तो किस्त मिलने में देरी हो सकती है. 

Published at : 31 Oct 2025 11:15 AM (IST)
