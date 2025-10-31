गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे आप तो क्या पकड़ सकती है पुलिस? जान लें सारे नियम कानून

आजकल युवाओं के लिए अपने पार्टनर के साथ घूमना, फिल्म देखना या कभी-कभी होटल में रुकना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन कई बार खबरें आती हैं कि पुलिस होटल में छापा मार देती है या पार्क में बैठे कपल्स को डांट देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस को वाकई अधिकार है कि वो किसी कपल को सिर्फ इसलिए पकड़ ले क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं या साथ में घूम रहे हैं. अगर आप भी कभी इस स्थिति में पड़े या सिर्फ अपने अधिकार जानना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे आप तो क्या पुलिस पकड़ सकती है और भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है

गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे आप तो क्या पकड़ पुलिस सकती है?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी Right to Privacy देता है. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी जीने का हक है, चाहे वह शादीशुदा हो या न हो. इसलिए अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं घूमने जाएं या किसी होटल में रुकें, तो यह पूरी तरह कानूनी है.पुलिस या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकता, जब तक कि कोई अपराध न हुआ हो.

पार्क, बीच या रेस्टोरेंट में साथ बैठना या घूमना पूरी तरह से कानूनी है. जब तक आप कोई अश्लील हरकत यानी Obscene Act नहीं कर रहे, तब तक कोई भी पुलिसवाला आपको पकड़ नहीं सकता है. लेकिन अगर कोई कपल Obscene Act करता है, तो पुलिस IPC की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है. इस धारा में तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है.

पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है?

पुलिस आपको तभी गिरफ्तार कर सकती है जब आप पर कोई संज्ञेय अपराध का आरोप हो, पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई ठोस शिकायत या सबूत हो, आपने कानूनी आदेश की अवहेलना की हो या पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली हो, कोई मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करें और अगर कोई कपल Obscene Act करता है, तो पुलिस IPC की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है. इस धारा में तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ घूमना इनमें से कोई अपराध नहीं है. अगर कभी पुलिस आपको किसी भी कारण से गिरफ्तार करती है, तो आपके पास भी कई कानूनी अधिकार हैं.

