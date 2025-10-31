हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFinancial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?

Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?

Financial Planning: क्या आप भी अपने पैसों की सुरक्षा करना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि किस प्लान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. साथ ही एसआईपी, एचआईपी और टीआईपी के बीच के अंतर को भी समझते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

Financial Planning: जब भी बात वित्तीय नियोजन की आती है तो इस बात को समझना जरूरी है कि कहां निवेश करें और अपने पैसे की सुरक्षा कैसे करें. व्यक्तिगत वित्त संबंधी चर्चाओं में अक्सर तीन प्लान हमेशा सामने आते हैं. ये हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और टर्म इंश्योरेंस प्लान. आइए जानते हैं कि यह तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और साथ ही निवेश के लिए इनमें से कौन सी योजना बेहतर है.

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको नियमित अंतराल पर जैसे की मासिक या फिर तिमाही में म्युचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करनी होती है. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो लंबे समय में धन बनाना चाहते हैं. जैसे की रिटायरमेंट फंड, बच्चों के शिक्षा या फिर घर खरीदना. यह बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर बना रहता है. रुपी कॉस्ट एवरीथिंग के जरिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसकी शुरुआत सिर्फ ₹500 प्रति माह से कर सकते हैं. 

हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 

यह कोई निवेश साधन नहीं है बल्कि वित्तीय सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है. चिकित्सा से संबंधित मुश्किलें अचानक से आ जाती हैं और आपकी बचत को जल्दी से खत्म कर सकती हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इस बात को सुनिश्चित करता है की बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने या फिर सर्जरी के दौरान आप या फिर आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे. इस प्लान में पॉलिसी के आधार पर चिकित्सा बिल, कमरे के शुल्क, सर्जरी की लागत और यहां तक की अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है.

टर्म इंश्योरेंस प्लान 

यह प्लान पूरी तरह से जीवन बीमा प्रदान करता है. इसमें कोई बचत या फिर निवेश लाभ शामिल नहीं होते. इसका एकमात्र उद्देश्य किसी की भी अचानक हुई मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. इस प्लान के तहत कम प्रीमियम पर ज्यादा कवरेज राशि प्राप्त की जा सकती है. 

निवेश के लिए कौन सी योजना बेहतर 

इन तीनों प्लान में से हर एक का अलग लेकिन समान रूप से जरूरी उद्देश्य है. एक स्मार्ट वित्तीय योजना में तीनों को संतुलित रूप से शामिल किया जा सकता है. अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यह आपको समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करता है. वहीं अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो इसमें आप चिकित्सा बिलों में बचत कर सकते हैं. इसी के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान व्यक्ति की अनुपस्थिति में उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता है.

ये भी पढ़ें: मंदिरों पर धार्मिक नारे लिखने पर कितनी होती है सजा, जानें क्या है इसको लेकर कानून

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
Investment Financial Planning INSURANCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
'2 दिन तक बारिश', उत्तर प्रदेश-बिहार से लेकर हरियाणा-पंजाब और दिल्ली तक, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
यश की 'टॉक्सिक' से रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' का नहीं होगा क्लैश, पोस्टपोन हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म
एग्रीकल्चर
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?
जनरल नॉलेज
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
देश के पहले पीएम बनते-बनते कैसे रह गए थे सरदार पटेल, किस बात पर पलटा यह फैसला?
राजस्थान
MCD Bypolls: 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
MCD के 12 वार्डों में मतदान, किस पार्टी के पास थी कौन-सी सीट, क्यों हो रहे उपचुनाव? जानें सब कुछ
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget