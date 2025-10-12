दिवाली गिफ्ट से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: देश में करोड़ों की संख्या किसान रहते हैं. इसलिए सरकार समय-समय पर उनके हित में कई योजनाएं चलाती है. किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जो तीन किस्तों में दी जाती है.

अब तक 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किस्त दिवाली से पहले किसानों के खाते में पहुंच सकती है. चलिए आपको बताते हैं फिलहाल इस योजना को लेकर क्या अपडेट सामने आया है.

कब आ सकती है 21वीं किस्त?

सरकार की ओर से सामान्य तौर पर किसान योजना की अगली किस्त चार महीनों के अंतराल पर जारी की जाती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त के महीने में जारी हुई थी. ऐसे में नवंबर महीने के आसपास किसानों की 21वीं किस्त का समय होता है. अब क्योंकि अक्टूबर के महीने में दिवाली है. ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों का दिवाली के तोहफे के तौर पर 21वीं किस्त दे सकती है.

यह भी पढ़ें: घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगली किस्त दिवाली से पहले यानी अक्टूबर के आखिरी या नवंबर की शुरुआत में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि इसका आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है. किस्त कब जारी होगी यह आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता लग पाएगा.

किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. उन्हें ई-केवाईसी अपडेट रखना जरूरी है. कई बार गलत बैंक अकाउंट या अधूरी जानकारी के कारण किस्त रुक जाती है. ऐसे में किसानों को अपने खाते की डिटेल, आधार कार्ड और ई-केवाईसी को पूरा करना जरूरी है. इससे किस्त आने में देरी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से रहें दूर, वरना हो सकती है जेल

किसान आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर जानकारी अपडेट करवा सकते हैं. किस्त के बारें में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर चेक करते रह सकते हैं. आपको किस्त जारी होने की सबसे पहली अपडेट यहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें: नई कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस में ये राइडर जरूर जोड़ें, चोरी या एक्सीडेंट में मिलेगी पूरी रकम की भरपाई