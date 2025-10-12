New Car Insurance Tips: आज के वक्त में हर किसी की जिंदगी में कार बहुत जरूरी हो चुकी है. कार सिर्फ सफर का साधन नहीं रही. बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, मार्केट की शॉपिंग या लंबी ट्रिप सब कुछ कार पर निर्भर होता है. कार खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है.

अगर आप नई कार खरीदते हैं तो इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ चीजों को ऐड जरूर करना चाहिए. नई गाड़ी खरीदते समय इंश्योरेंस में सही राइडर जोड़ने से चोरी या एक्सीडेंट में आपकी जेब ढीली नहीं होती. इससे आपको पूरा क्लेम मिल जाता है. चलिए आपको बताते हैं इन राइडर्स के बारे में जो इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाने चाहिए.

जीरो डेप्रिसिएशन कवर

इंश्योरेंस पाॅलिसी में यह राइडर पुराने पार्ट्स के वेरिएशन को कवर करता है. नार्मल पॉलिसी में पार्ट्स की उम्र के हिसाब से उनकी कीमत घटकर मिलती है. लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन वाले राइडर से आपको नए समान पार्ट की पूरी कीमत मिलती है. मतलब रिपेयर के बाद आपको घटकर मिलने वाली रकम नहीं. जो ओरिजिनल कीमत होती है उसके करीब मिलती है.

इंजन प्रोटेक्शन कवर

कई बार कार जब रोड पर खड़ी होती है. तो उसमें पानी घुसना, ताले-गियर में फस जाना या इनहेल्ड नुकसान से इंजन महंगा पढ़ सकता है. यह राइडर इंजन के अंदरूनी नुकसान जैसे पानी या तेल से जुड़ी खराबी को कवर करता है. जो नार्मल क्लेम में अक्सर नहीं मिलती है.

रिटर्न टू इनवॉइस कवर

नार्मल क्लेम के बाद कम्पनी गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे करती है. जो नई गाड़ी के बिल से कम होती है. रिटर्न टू इनवॉइस राइडर गाड़ी के इंवॉइस वाले रेट तक कवर देता है. यानी रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स समेत वह पूरा अमाउंट मिलता है. जिससे आप नई गाड़ी तुरंत खरीद सकते हैं.

रोडसाइड असिस्टेंस

सफर के दौरान गाड़ी की बैटरी डाउन, पंक्चर या छोटी-सी टूटफूट पर यही राइडर 24/7 मदद देता है. इसमें टोइंग, जंप स्टार्ट, लॉकआउट सपोर्ट और छोटे रिपेयर सर्विसेज मिलती हैं. जिससे सड़क पर फंसे होने पर आपको परेशान नहीं होना पड़ता. लंबी ड्राइव पर यह राइडर काफी काम आता है क्योंकि छोटी दिक्कतों के लिए आपको खुद से मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता.

नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन

नो क्लेम बोनस आपकी प्रीमियम छूट का बड़ा हिस्सा होता है और साल-दर-साल बिना क्लेम के यह बढ़ता है. पर एक बार क्लेम कर लिया तो यह छूट घट सकती है. नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन राइडर से आप एक तय लिमिट तक क्लेम लेने के बाद भी अपनी छूट बचा सकते हैं. इसका मतलब अगले साल प्रीमियम पर बड़ा लाभ और जेब पर कम बोझ नहीं पड़ेगा.

