Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई
Dubai Visa Apply: दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. अब सिर्फ 48 घंटों में दुबई का वीजा मिलने वाला है. इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, यहां से समझें.
Dubai Visa Apply: कई बार अचानक ही दुबई जाने का प्लान बन जाता है. कभी बिजनेस ट्रिप के लिए तो कभी परिवार से मिलने के लिए और ऐसे में वीजा ही सबसे बड़ी परेशानी होती है. लेकिन अब दुबई ने टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस तेज कर दिया है. इसे फास्ट ट्रैक वीजा कहा जा रहा है. सिंगल एंट्री वीजा तो आपको 2 दिन यानी मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा. इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये आप यहां से समझ सकते हैं.
दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स की तरफ से फास्ट ट्रैक वीजा का प्रोसेस लगाया गया है. इस प्रोसेस में आप 30 और 60 दिन के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप 60 दिनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 29000 रुपए देने होंगे, वहीं 30 दिनों के वीजा के लिए आपको 19000 रुपए भरने हैं.
कौन- कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
दुबई में वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए, जो कम से कम 6 महीने के लिए मान्य हो. इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होगी.
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कैसे करना है अप्लाई?
जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो तीन तरीकों से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वीजा के लिए GDRFA दुबई का आधिकारिक डिजिटल पोर्टल, GDRFA DXB मोबाइल ऐप या फिर अधिकृत ट्रैवल एजेंसी या टूरिज्म ऑफिस के जरिए अप्लाई किया जा सकता है.
ध्यान दें-
बता दें कि ये वीजा सिर्फ बिजनेस और छुट्टियों के लिए हैं, पढ़ाई और नौकरी के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मामलों में डॉक्यूमेंट्स की वजह से देरी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि तब 48 घंटों में ही वीजा मिल जाए.
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