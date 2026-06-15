हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई

Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई

Dubai Visa Apply: दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. अब सिर्फ 48 घंटों में दुबई का वीजा मिलने वाला है. इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, यहां से समझें.

By : सृष्टि | Updated at : 15 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

Dubai Visa Apply: कई बार अचानक ही दुबई जाने का प्लान बन जाता है. कभी बिजनेस ट्रिप के लिए तो कभी परिवार से मिलने के लिए और ऐसे में वीजा ही सबसे बड़ी परेशानी होती है. लेकिन अब दुबई ने टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस तेज कर दिया है. इसे फास्ट ट्रैक वीजा कहा जा रहा है. सिंगल एंट्री वीजा तो आपको 2 दिन यानी मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा. इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये आप यहां से समझ सकते हैं.

दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स की तरफ से फास्ट ट्रैक वीजा का प्रोसेस लगाया गया है. इस प्रोसेस में आप 30 और 60 दिन के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप 60 दिनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 29000 रुपए देने होंगे, वहीं 30 दिनों के वीजा के लिए आपको 19000 रुपए भरने हैं. 

कौन- कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
दुबई में वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए, जो कम से कम 6 महीने के लिए मान्य हो. इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत होगी.

पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें

कैसे करना है अप्लाई?
जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो तीन तरीकों से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वीजा के लिए GDRFA दुबई का आधिकारिक डिजिटल पोर्टल, GDRFA DXB मोबाइल ऐप या फिर अधिकृत ट्रैवल एजेंसी या टूरिज्म ऑफिस के जरिए अप्लाई किया जा सकता है. 

ध्यान दें- 
बता दें कि ये वीजा सिर्फ बिजनेस और छुट्टियों के लिए हैं, पढ़ाई और नौकरी के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मामलों में डॉक्यूमेंट्स की वजह से देरी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि तब 48 घंटों में ही वीजा मिल जाए. 

UPI पर पैसे लेकर कैश देना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Indian Passport Utility News VISA DUBAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई
Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
E 20 Petrol News: पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें
पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें
यूटिलिटी
UPI पर पैसे लेकर कैश देना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
UPI पर पैसे लेकर कैश देना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
Train Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना
Train Luggage Rule: ट्रेन में सफर से पहले जान लें लगेज से जुड़े नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
US-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सांसद का 'जहर' वाला बयान, अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ AIMIM ने भी सुना दी खरी-खरी
अखिलेश के सांसद का 'जहर' वाला बयान, अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ AIMIM ने भी सुना दी खरी-खरी
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ENT LIVE
VIRAL VIDEO: युवक पर चले थप्पड़ों की बौछार
VIRAL VIDEO: युवक पर चले थप्पड़ों की बौछार
ABP NEWS
यूपी में इस बार BJP की सरकार नहीं बनने देंगे: ओवैसी
यूपी में इस बार BJP की सरकार नहीं बनने देंगे: ओवैसी
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
Embed widget