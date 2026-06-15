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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI पर पैसे लेकर कैश देना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

UPI पर पैसे लेकर कैश देना पड़ सकता है महंगा, एक गलती से फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

UPI Scam Alert: अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके UPI अकाउंट में पैसे भेजकर बदले में कैश मांगता है तो सावधान हो जाएं. ऐसा लेन-देन आपको साइबर जांच, अकाउंट फ्रीज होने और कानूनी परेशानियों में डाल सकता है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 15 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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  • अजनबियों से पैसों का आदान-प्रदान न करें, बैंक को बताएं।

UPI Scam Alert: जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे-वैसे ही हमारे काफी काम बेहद आसानी से घर बैठे हो जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों के साथ साइबर अपराध के मामले भी बढ़ गए हैं. साइबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. आजकल ज्यादातर लोग पैसे के लेन-देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें कोई अनजान व्यक्ति आपसे कह सकता है कि वह आपके UPI ऐप पर पैसे भेज देगा और उसके बदले आप उसे नकद पैसे दे दें. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. 

इस तरह शुरू होता है ये फ्रॉड

ध्यान दें, इस तरह के मामलों में कोई अनजान व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और वह कहता है कि उसे नकद पैसों की जरूरत है. आपको भरोसा दिलाने के लिए वह आपके अकाउंट में पैसे भी डाल देता है. इसके बाद वह उसके बदले कैश मांगने लगता है. काफी बार लोग इसे सही समझकर नकद पैसे दे देते हैं. 

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ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

साइबर अपराधी बेहद ही शातिर होते हैं. वह लोगों को फंसाने के लिए नई-नई तरकीब सोचते रहते हैं.  साइबर अपराधी कई बार चोरी या फिर ऑनलाइन ठगी से हासिल किए गए पैसों को अलग-अलग बैंक अकाउंट में भेजते हैं. ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैसे आपके अकाउंट में आए हो वह किसी फ्रॉड का हिस्सा हो सकते हैं. जब बाद में जांच एजेंसियां उस पैसे का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालती हैं तो आपके अकाउंट का नाम भी आ सकता है. इससे आप बिना किसी गलती के फंस सकते हैं. 

अकाउंट फ्रीज होने का भी खतरा

अगर जांच के समय आपके अकाउंट का लिंक किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़ जाता है तो बैंक एहतियात के तौर पर आपके अकाउंट पर रोक लगा सकता है. इस तरह की स्थिति के दौरान आपको पैसे निकालने और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करने में दिक्कत आ सकती है. 

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ऐसे रहे सुरक्षित

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाउन पैसे और नकद का एक्सचेंज नहीं करना चाहिए. अपने UPI, बैंक की जानकारी पर नजर रखें. अगर किसी तरह की दिक्कत दिखाई देती है तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें. ध्यान रखें, किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायच दर्ज कराई जा सकती है. अगर आप इन सभी चीजों कै ध्यान देते हैं तो आप बड़े  नुकसान से बच सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Cybercrime Digital Fraud Utility News UPI Scam
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