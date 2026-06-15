Car Insurance Rules: ईरान-अमेरिका की जंग की वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. जंग के बाद से ई 20 फ्यूल खूब चर्चा में है. ई 20 फ्यूल का मतलब है कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल की मिलावट. हालांकि दावा है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंजन पर बुरा असर पड़ता है. जानिए ई 20 फ्यूल से अगर आपकी पुरानी कार का इंजन खराब हो गया तो बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं.

ई 20 कम्पैटिबल इंजन कैसे अलग होते हैं ?

यह समझना बहुत जरूरी है कि ई 20 कम्पैटिबल इंजन क्यों खास है? दरअसल सभी इंजन इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पर चलने के लिए नहीं बने होते हैं. इथेनॉल के जलने की खासियतें अलग होती हैं और यह शुद्ध यानी पियोर पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है.

ई 20 के लिए बने वाहनों में आम तौर पर मज़बूत फ्यूल लाइन और गैस्केट, बदले हुए फ्यूल मैपिंग सिस्टम और बेहतर क्षमता और टिकाऊपन के लिए ज़्यादा कम्प्रेशन रेश्यो होते हैं. जानकार बताते हैं कि पुराने वाहनों के मालिक तय रूप से इस फ्यूल का इस्तेमाल करने से पहले यह पक्का कर लें कि उनकी कार ई 20 फ्यूल विषेश है या नहीं.

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इंश्योरेंस क्लेम के लिए शर्तें

हालांकि नई गाड़ियों के मालिकों को बात को लेकर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुरानी कारों के ड्राइवरों को इथेनॉल से होने वाले नुकसान की वजह से अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. एक सवाल यह भी है कि क्या कार इंश्योरेंस ऐसे नुकसान को कवर करेगा?

सोशल मीडिया एक्स X पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पोस्ट का वायरल पोस्ट के अनुसार, अगर बीमा कंपनियां ई 20 फ्यूल के प्रयोग को लापरवाही या गलत इस्तेमाल मानती हैं तो पुरानी और ई 20 के मुताबिक ना होने वाली गाड़ियों में ई 20 फ्यूल से हुए नुकसान के लिए किए गए क्लेम को खारिज किया जा सकता है.

आईसीआईसी लोम्बार्ड के दूसरे पोस्ट में पूछा गया कि अगर ई 20 अनुकूल गाड़ी में ई 20 फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है तो आम तौर पर इंश्योरेंस कवरेज पर कोई असर नहीं पड़ता है. हालांकि, पुरानी गाड़ियों के मामले में स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के हिसाब से नहीं बनाया गया था.

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