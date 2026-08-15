Solar Panel: परिवार बड़ा है तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रहेगा सही? जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सही पैनल चुनने से पहले अपने पुराने बिजली बिलों की जांच करें।

Rooftop Solar Panel Guide: घर में कितने सदस्य हैं, उसके हिसाब से आमतौर पर लोग अपना बजट तय करते हैं. अगर घर में केवल एक से दो लोग ही कमाने वाले हैं और परिवार बड़ा है, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि कहीं न कहीं से तो थोड़ी बचत हो. गर्मियों के समय में घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण का इस्तेमाल बढ़ जाता है.

ऐसे में लोग सोचते हैं कि बिजली के बिल से राहत पाने के लिए सोलर पैनल लगवा लें, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि अगर आपका परिवार बड़ा है तो उसके हिसाब से आपके घर के लिए कौन-सा सोलर पैनल सही रहेगा. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं तो सही पैनल चुनना जरूरी है.

कौन सा सोलर पैनल लगवाना होगा फायदेमंद?

अगर परिवार बड़ा है तो बिजली से चलने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोलर पैनल केवल घर में कितने सदस्य है उन्हें देखकर लगवाना बेहतर होगा, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि घर में हर महीने कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितने एसी चलते हैं, इसके हिसाब से सोलर पैनल चुनना बेहतर होगा. आमतौर पर बड़े परिवार के लिए 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का सिस्टम बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

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3 किलोवाट के सिस्टम के बारे में जानें

3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सामान्य तौर पर रोजाना लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है. अगर आपके घर में हर महीने 300 से 450 यूनिट बिजली खर्ज हो रही है तो आपके लिए ये सिस्टम बेहतर रहेगा. अगर बात करें कि इस सिस्टम से क्या-क्या चल सकता है?

पंखे

लाइट

टीवी

फ्रिज

वॉशिंग मशीन

एक इन्वर्टर एसी भी चलाया जा सकता है.

5 किलोवाट का सिस्टम किसके लिए बेहतर?

अगर आपके घर में हर महीने 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होती है तो 5 किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए बेहतर विकल्प है. ये सिस्टम हर दिन लगभग 16 से 20 यूनिट तक बिजली जनरेट कर सकता है. अगर आपके घर में 2 एसी, गीजर, पानी की मोटर और बड़ा फ्रिज या दूसरे घरेलू उपकरण इस्तेमाल होते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए बेहतर है.

सिस्टम लगवाने से पहले करें ये काम

सबसे पहले अपने घर के पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल देखें.उससे आपको ये पता चलेगा कि हर महीने आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च की जाती है, इसकी के आधार पर अपने घर के लिए सोलर पैनल चुनें.

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