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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: परिवार बड़ा है तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रहेगा सही? जानें

Solar Panel: परिवार बड़ा है तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रहेगा सही? जानें

Rooftop Solar Panel Guide: क्या आप सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं और आपके परिवार में सदस्य ज्यादा है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सही रहेगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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  • सही पैनल चुनने से पहले अपने पुराने बिजली बिलों की जांच करें।

Rooftop Solar Panel Guide: घर में कितने सदस्य हैं, उसके हिसाब से आमतौर पर लोग अपना बजट तय करते हैं. अगर घर में केवल एक से दो लोग ही कमाने वाले हैं और परिवार बड़ा है, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि कहीं न कहीं से तो थोड़ी बचत हो. गर्मियों के समय में घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण का इस्तेमाल बढ़ जाता है.

ऐसे में लोग सोचते हैं कि बिजली के बिल से राहत पाने के लिए सोलर पैनल लगवा लें, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि अगर आपका परिवार बड़ा है तो उसके हिसाब से आपके घर के लिए कौन-सा सोलर पैनल सही रहेगा. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं तो सही पैनल चुनना जरूरी है. 

कौन सा सोलर पैनल लगवाना होगा फायदेमंद?

अगर परिवार बड़ा है तो बिजली से चलने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोलर पैनल केवल घर में कितने सदस्य है उन्हें देखकर लगवाना बेहतर होगा, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि घर में हर महीने कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितने एसी चलते हैं, इसके हिसाब से सोलर पैनल चुनना बेहतर होगा. आमतौर पर बड़े परिवार के लिए 3 किलोवाट से 5 किलोवाट का सिस्टम बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

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3 किलोवाट के सिस्टम के बारे में जानें

3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सामान्य तौर पर रोजाना लगभग 12 से 15 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है. अगर आपके घर में हर महीने 300 से 450 यूनिट बिजली खर्ज हो रही है तो आपके लिए ये सिस्टम बेहतर रहेगा. अगर बात करें कि इस सिस्टम से क्या-क्या चल सकता है? 

  • पंखे
  • लाइट
  • टीवी
  • फ्रिज
  • वॉशिंग मशीन
  • एक इन्वर्टर एसी भी चलाया जा सकता है. 

5 किलोवाट का सिस्टम किसके लिए बेहतर?

अगर आपके घर में हर महीने 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होती है तो 5 किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए बेहतर विकल्प है. ये सिस्टम हर दिन लगभग 16 से 20 यूनिट तक बिजली जनरेट कर सकता है. अगर आपके घर में 2 एसी, गीजर, पानी की मोटर और बड़ा फ्रिज या दूसरे घरेलू उपकरण इस्तेमाल होते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए बेहतर है. 

सिस्टम लगवाने से पहले करें ये काम

सबसे पहले अपने घर के पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल देखें.उससे आपको ये पता चलेगा कि हर महीने आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च की जाती है, इसकी के आधार पर अपने घर के लिए सोलर पैनल चुनें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Solar Panels Utility News
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