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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी16 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें LPG e-KYC के नियम और प्रोसेस

16 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर? जानें LPG e-KYC के नियम और प्रोसेस

LPG e-KYC: अगर आपने अभी तक एलपीजी ई-केवाईसी नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए ही है. 16 अगस्त की डेडलाइन से पहले केवाईसी पूरा करना जरूरी है, नहीं तो गैस सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी में दिक्कत आएगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Aug 2026 09:07 AM (IST)
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LPG e-KYC: अगर आपके घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का घरेलू एलपीजी कनेक्शन है और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाता चाहिए. एलपीजी ई-केवाईसी को लेकर इन दिनों 15 अगस्त और 16 अगस्त की डेडलाइन को लेकर कंफ्यूजन भी देखने को मिल रही है. बता दें कि कल यानी 16 अगस्त 2026 तक ही ई-केवाईसी पूरा करने की लास्ट डेट है. इसलिए जिनका भी केवाईसी अभी बाकी है, उन्हें आखिरी समय का इंतजार किए बिना आज ही प्रोसेस कर लेना चाहिए.

ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?

आधार बेस्ड ई-केवाईसी आपके एलपीजी कनेक्शन की पहचान को सत्यापित करता है. खास तौर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी जरूरी है. पीएमयूवाई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये प्रक्रिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी पूरी की जा सकती है. तेल कंपनियों की ओर से ई-केवाईसी पूरा करने के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं. ऐसे में केवाईसी बाकी है तो ग्राहक घर बैठे भी इसे पूरा कर सकता है.

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केवाईसी नहीं कराई तो क्या होगा?

ई-केवाईसी को लास्ट डेट पर भी पूरा नहीं करने वाले ग्राहकों को एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. केवाईसी नहीं होने पर एलपीजी सिलेंडर लेने में भी दिक्कत हो सकती है. वहीं उज्ज्वला योजना वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि 16 अगस्त की तारीख के बाद हर ग्राहक का एलपीजी कनेक्शन तुरंत खत्म ही कर दिया जाएगा. ऐसे में ग्राहक को घबराने के बजाय जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा लेना चाहिए.

घर बैठे ऐसे करें एलपीजी आधार ई-केवाईसी

एलपीजी ई-केवाईसी करने के लिए ग्राहक अपने गैस कंपनी के मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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1. इंडेन गैस 

इंडेन ग्राहक इंडेन ऑयल वन ऐप से ई-केवाईसी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल में जरूरी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन और फेस वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करनी होती है.

2. भारत गैस 

भारत गैस के उपभोक्ता हैलो बीपीसीएल ऐप के जरिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी के प्रोसेस को पूरी कर सकते हैं. इसमें भी ग्राहक को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए एजेंसी के नियम का पालन करना होगा.

3. एचपी गैस

एचपी गैस के ग्राहक एचपी पे ऐप के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं. आधार वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद केवाईसी प्रोसेस पूरा हो जाती है. 

केवाईसी नहीं हो रही तो क्या करें?

अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या ऑनलाइन ई-केवाईसी करने में परेशानी आ रही है तो नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
E-KYC Gas Cylinder Utility News LPG 
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