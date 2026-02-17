हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?

एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?

Pickle Business: अचार का बिजनेस आप सिर्फ एक कमरे से भी शुरू कर सकते हैं.लेकिन काम शुरू करने से पहले जरूरी एनओसी लेना बेहद जरूरी है. सही एनओसी और लाइसेंस के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

Pickle Business:  आजकल बहुत से लोग नौकरी के साथ-साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में दिलचस्पी ले रहे हैं. लोग अब सिर्फ फिक्स सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते. वह अपनी स्किल, अपने एक्सपीरिएंस और अपने आइडिया को इनकम में बदलना चाहते हैं. कोई ऑनलाइन स्टोर शुरू कर रहा है. कोई क्लाउड किचन चला रहा है. तो कोई छोटे लेवल पर फूड प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा है. 

होममेड फूड सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है. क्योंकि लोग अब घर जैसा स्वाद चाहते हैं. ऐसे में अचार का बिजनेस एक मजबूत और कम लागत वाला ऑप्शन बनकर सामने आया है. यह ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है. अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए बड़े कारखाने या भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास घर में एक खाली कमरा है. तो वहीं से इसकी शुरुआत की जा सकती है. जान लें इसके लिए कौन-कौन सी एनओसी की जरूरत पड़ेगी.

एक कमरे से शुरू करें अचार बिजनेस

अचार का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले कमरे को फूड प्रोडक्शन के हिसाब से तैयार करना जरूरी है. जगह साफ, सूखी और अच्छी वेंटिलेशन वाली होनी चाहिए. दीवारें और फर्श ऐसे हों जिन्हें रोज आसानी से साफ किया जा सके. नमी या कीड़ों की प्राॅब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. कच्चे माल जैसे आम, नींबू, मिर्च, लहसुन और मसालों को अलग सेक्शन में स्टोर करें. तैयार अचार को फूड ग्रेड, एयरटाइट कंटेनर में रखें जिससे क्वालिटी बनी रहे.

यह भी पढ़ें: युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

शुरुआत में आपको इसके लिए बहुत महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती. स्टील के बर्तन, कटिंग टूल्स, साफ ड्राइंग स्पेस और पैकेजिंग के लिए एक बेसिक सीलिंग मशीन काफी है. शुरुआत में कम वैरायटी रखें जिससे स्वाद और क्वालिटी बढ़िया रहे. धीरे-धीरे जब ऑर्डर बढ़ें. तब फिर प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है.

कौन-कौन सी एनओसी जरूरी होंगे?

फूड से जुड़ा कोई भी बिजनेस बिना लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता. सबसे पहले Food Safety and Standards Authority of India से FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं. तो बेसिक रजिस्ट्रेशन काफी होता है. इसके अलावा स्थानीय नगर निगम या पंचायत से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?

अगर आप अपने अचार को ब्रांड नाम से बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना सही रहेगा जिससे आपका नाम सुरक्षित रहे. बिजनेस को फार्मल पहचान देने के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है. पैकेजिंग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेट वजन और FSSAI नंबर लिखना जरूरी है. इस तरह आप अपना अचार बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात

Published at : 17 Feb 2026 11:30 AM (IST)


Embed widget