अचानक नौकरी जाने के खतरे से बचना है? तुरंत अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नई स्किल्स सीखें, बदलते जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार करें।

कंपनी के लक्ष्यों से जुड़ें, साबित करें अपनी अहम भूमिका।

अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें, योग्यता साबित करने को तैयार रहें।

नई जिम्मेदारियों का सामना करें, उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ें।

एआई टूल्स का उपयोग सीखें, भविष्य की नौकरियों के लिए बनें सक्षम।

How to avoid layoffs: आज के तेजी से बदलते वैश्विक जॉब मार्केट में छंटनी का दौर लगातार जारी है. जहां, कई बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे टीसीएस, एप्पल, एचपी और अमेज़न के साथ-साथ स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस भी अपने कर्मचारियों की तेजी से छंटनी करने में जुटी हुई है. ऐसे में नौकरी को बचाने के लिए आपको एआई के दौर में इन पांच बातों को ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है. चलिए जानते हैं नौकरी को सुरक्षित रखने के क्या हैं पांच असरदार स्टेप्स

1. अपस्किलिंग और नए स्किल्स पर दें ध्यान

अब पुराना समय जा चुका है. जहां, पहले के दौर में डिग्री पूरी करने के बाद लोगों को बिना किसी परेशानी के नौकरी मिल जाती थी. तो वहीं, दूसरी तरफ आज के समये में पढ़ाई के अलावा नए स्किल्स सीखना अब बेहद ही जरूरी होता जा रहा है. ऐसे में आप, अपनी सैलरी का एक हिस्सा नए सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ-साथ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को सीखने में भी कर सकते हैं, जो आने वाले भविष्य में आपके बेहद ही काम आएगा.

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2. कंपनी के बिजनेस टारगेट्स से जुड़नें की कोशिश

इतना ही नहीं, कंपनी में सिर्फ 9 घंटे अपना काम पूरा करना फायदेमंद नहीं रखता है. इसके लिए आपको कंपनी के विजन, बिजनेस टारगेट्स और ग्रोथ को अपने जीवन के हिस्से में जोड़ने की कोशिश करनी होगी. तो वहीं, दूसरी तरफ आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाएं कि आप यह साबित कर सकें कि आपका रोल कंपनी की तरक्की के लिए कितना जरूरी है.

3. अपनी उपलब्धियों का हमेशा रखें रिकॉर्ड

इसके अलावा, अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा काम करते हैं तो, अपनी उपलब्धियों का हमेशा एक रिकॉर्ड अपने पास अलग से रखा करें. ऐसा करने से आप यह जान सकेंगे कि आपके परफॉर्मेंस पर क्या सकारात्मक असर पड़ा है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप बिना किसी घबराहट के अपनी योगिता को सभी के सामने साबित कर सकें.

4. नई जिम्मेदारियों का डटकर करें सामना

ज्यादातर लोग नए जिम्मेदारी आने पर या तो पूरी तरह से घबरा जाते हैं या फिर उस काम करने से साफ इंकार कर देते हैं. ऐसे में आपको दी जा रही नई जिम्मेदारी का डटकर न सिर्फ सामना करना है बल्कि उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से स्वीकार भी करना है.

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5. एआई टूल्स को बनाए अपना खास दोस्त

आज का दौर पूरी तरह से बदल चुका है. आज हर काम में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है. ऐसे में इससे डरने के बजाए एआई से दोस्ती कर कंटेंट क्रिएशन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइनेंस में एआई-ड्रिवन एनालिटिक्स या अन्य चीजों को सीखना शुरू कर दें, ताकि आने वाले समय में यह सीखी हुई चीजें आपके बेहद ही काम आएंगी.