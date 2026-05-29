AC Blast News: दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच CTI की चेतावनी, एसी ब्लास्ट को लेकर व्यापारियों के लिए एडवाइजरी जारी
AC Blast: दिल्ली में बढ़ती गर्मी और लगातार चल रहे AC के बीच CTI ने व्यापारियों को AC ब्लास्ट को लेकर अलर्ट जारी किया है और तुरंत सर्विसिंग कराने की सलाह दी है. AC ब्लास्ट होने का कारण क्या है?
- गर्मी में AC ब्लास्ट की आशंका, CTI ने व्यापारियों को सतर्क किया।
- दुकानों और फैक्ट्रियों में AC की तुरंत जांच कराने की अपील।
- AC ब्लास्ट के कारण: गैस लीक, गलत गैस भरना, ओवरहीट।
- सुरक्षा के लिए अनुभवी मैकेनिक से सर्विसिंग कराने की सलाह।
AC Blast: दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है और बिजली की खपत भी चरम पर पहुंच गई है. ऐसे में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राजधानी के व्यापारियों को AC ब्लास्ट की आशंका को लेकर सतर्क किया है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली के सभी 768 मार्केट एसोसिएशन्स और 56 इंडस्ट्रीज एसोसिएशन्स को पत्र लिखकर खास एडवाइजरी जारी की है.
CTI ने दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों और फैक्टरियों में लगे एयरकंडीशनर यूनिट्स की तुरंत जांच करा लें. संगठन का मानना है कि बढ़ती गर्मी और लगातार चल रहे AC के कारण ब्लास्ट जैसी घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है.
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AC के मामले में लापरवाही न बरतें
राजधानी दिल्ली में के हौज खास इलाके में हाल ही में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की AC यूनिट में ब्लास्ट होने से मौत हो गई थी. यही कारण है कि इस घटना ने पूरे व्यापारी समुदाय में चिंता का माहौल बना दिया है. बृजेश गोयल ने कहा कि AC ब्लास्ट की घटनाएं भले ही दुर्लभ हैं, लेकिन जब होती हैं तो बेहद खतरनाक साबित होती हैं. इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए.
CTI के मुताबिक इन घटनाओं के पीछे ज्यादातर पांच कारण जिम्मेदार होते हैं:
रेफ्रिजरेंट गैस लीक और चिंगारी: R32 या R290 जैसी ज्वलनशील गैस पाइप से लीक हो जाए और पास में शॉर्ट सर्किट, लूज कनेक्शन या वेल्डिंग की चिंगारी पड़ जाए तो ब्लास्ट हो सकता है.
गलत गैस भरना: कई स्थानीय मैकेनिक पैसे बचाने के लिए LPG या अन्य सस्ती ज्वलनशील गैस भर देते हैं, जो AC के लिए उपयुक्त नहीं होती. इससे कंप्रेसर फटने का खतरा रहता है.
कंप्रेसर ओवरहीट: गंदे फिल्टर, बंद कंडेंसर कॉइल या गैस कम होने से कंप्रेसर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है और फट पड़ता है.
इलेक्ट्रिकल फॉल्ट: लूज वायरिंग, खराब कैपेसिटर या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से शॉर्ट सर्किट होता है, जो लीक गैस को भड़का देता है.
वैक्यूम न करना: गैस भरने से पहले सिस्टम को ठीक से वैक्यूम न किया जाए तो अंदर हवा रह जाती है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लास्ट का कारण बन सकती है.
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CTI ने व्यापारियों के लिए ये पांच महत्वपूर्ण सलाह दी हैं:
- हमेशा प्रमाणित या अनुभवी तकनीशियन से सर्विसिंग कराएं और प्रॉपर बिल जरूर लें.
- R32/R290 वाले AC में रिपेयर या वेल्डिंग से पहले गैस पूरी तरह निकालवा लें.
- आउटडोर यूनिट के आसपास ज्वलनशील सामान, कचरा या तेल न रखें.
- AC से अजीब सी आवाज, जलने जैसी बदबू या बर्फ जमने पर तुरंत यूनिट बंद कर MCB से पावर काट दें.
- कुछ सौ रुपये बचाने के चक्कर में जान और संपत्ति दोनों को खतरे में न डालें.
बिजली विभाग ओवरलोडिंग को लेकर अलर्ट
CTI ने सभी मार्केट और इंडस्ट्री एसोसिएशन्स से अनुरोध किया है कि वे इस एडवाइजरी को अपने सदस्यों तक तुरंत पहुंचाएं और AC की नियमित मेंटेनेंस को लेकर जागरूकता फैलाएं. दिल्ली में इस मौसम में बिजली विभाग भी ओवरलोडिंग को लेकर अलर्ट है, ऐसे में व्यापारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.
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Source: IOCL