हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयुवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

सरकार का मानना है कि कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम बांग्लार युवा साथी योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे नौकरी खोजने या स्किल डेवलपमेंट के दौरान पैसों की कमी से परेशान न हों. सरकार का मानना है कि कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं. ऐसे में यह योजना युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करेगी. यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. 

क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

पश्चिम बंगाल सरकार की बांग्लार युवा साथी योजना एक नई कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले की है.इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे नौकरी की तलाश या स्किल डेवलपमेंट के दौरान पैसों की कमी से परेशान न हों. इस योजना में आवेदन 15 फरवरी 2026 शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2026 है. 15 से 26 फरवरी के बीच राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां फॉर्म बांटे और जमा किए जाएंगे. 

कैसे करें आवेदन?

हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप में जाकर फॉर्म भरें. फॉर्म 15 से 26 फरवरी के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे. एप्लिकेशन फॉर्म का नमूना आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. भरे हुए फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ कैंप में जमा करना होगा. 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के लिए वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच हो, जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो, जो वर्तमान में बेरोजगार हों और जो पश्चिम बंगाल के निवासी हों. वहीं इस योजना के लिए वह युवा आवेदन नहीं कर सकते हैं जो पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ ले रहे हों. हालांकि, जो छात्र स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

कब से मिलेगा पैसा?

सरकार के अनुसार, योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 से राशि का वितरण शुरू कर दिया जाएगा. पहले इसे 15 अगस्त से शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे पहले लागू किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह योजना खासतौर पर छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है. कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं या स्किल ट्रेनिंग लेते हैं. ऐसे में 1,500 रुपये हर महीने मिलने से उनके रोजमर्रा के खर्च में मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें - होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट

Published at : 17 Feb 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Mamata Government Banglar Yuva Sathi Yojana West Bengal Scheme 2026 Assembly Elections West Bengal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?
युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?
यूटिलिटी
8th Pay Commission: 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?
31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?
यूटिलिटी
कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?
कैसे बनता है डुप्लीकेट राशन कार्ड, जान लें पूरा प्रोसीजर?
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget