युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम बांग्लार युवा साथी योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे नौकरी खोजने या स्किल डेवलपमेंट के दौरान पैसों की कमी से परेशान न हों. सरकार का मानना है कि कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ते हैं. ऐसे में यह योजना युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करेगी. यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?

पश्चिम बंगाल सरकार की बांग्लार युवा साथी योजना एक नई कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले की है.इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे नौकरी की तलाश या स्किल डेवलपमेंट के दौरान पैसों की कमी से परेशान न हों. इस योजना में आवेदन 15 फरवरी 2026 शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2026 है. 15 से 26 फरवरी के बीच राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां फॉर्म बांटे और जमा किए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन?

हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप में जाकर फॉर्म भरें. फॉर्म 15 से 26 फरवरी के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे. एप्लिकेशन फॉर्म का नमूना आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. भरे हुए फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ कैंप में जमा करना होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के लिए वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच हो, जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की हो, जो वर्तमान में बेरोजगार हों और जो पश्चिम बंगाल के निवासी हों. वहीं इस योजना के लिए वह युवा आवेदन नहीं कर सकते हैं जो पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य कल्याणकारी योजना का लाभ ले रहे हों. हालांकि, जो छात्र स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कब से मिलेगा पैसा?

सरकार के अनुसार, योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 से राशि का वितरण शुरू कर दिया जाएगा. पहले इसे 15 अगस्त से शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इसे पहले लागू किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह योजना खासतौर पर छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है. कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी करते हैं या स्किल ट्रेनिंग लेते हैं. ऐसे में 1,500 रुपये हर महीने मिलने से उनके रोजमर्रा के खर्च में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें - होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट