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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीतत्काल पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी महंगा, जानें 1 जुलाई से कितने हजार खर्च करने होंगे

तत्काल पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी महंगा, जानें 1 जुलाई से कितने हजार खर्च करने होंगे

Passport Price: विदेश जाने के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है. ऐसे में अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी कई सेवाओं की फीस बढ़ा दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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  • गुम या खराब पासपोर्ट दोबारा बनवाने पर भी बढ़े शुल्क।

Passport Price Update: 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है और इन्हीं में से एक बदलाव पासपोर्ट को लेकर भी होने वाला है. अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी कई सेवाओं की फीस बढ़ा दी है. नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. ऐसे में अगर आप जुलाई के बाद पासपोर्ट बनवाते हैं या फिर दोबारा जारी कराते हैं तो आपको पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे.

तत्काल पासपोर्ट कितने रुपये में बनेगा?

  • अगर आपको कम समय में पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा रकम देनी पड़ेंगी.
  • जल्दी पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग तत्काल सेवा का ऑप्शन चुनते हैं.
  • अगर 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी फीस 5 हजार रुपये होगी.
  • पहले 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए तत्काल फीस 3500 रुपये थी
  • वहीं अगर 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए तो 6 हजार रुपये देने होंगे. पहले 4 हजार रुपये देने होते थे.
  • इसमें सामान्य आवेदन चार्ज भी शामिल है.

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पासपोर्ट खराब या खोने पर देने होंगे ज्यादा पैसे

अगर पासपोर्ट खराब या फिर गुम हो जाता है और आपको नया पासपोर्ट जारी करवाना है तो उसके लिए भी पहले से ज्यादा फीस देनी होगी.

  • 36 पेज वाले पासपोर्ट के री-इश्यू का चार्ज अब 5 हजार रुपये होगा.
  • पहले 36 पेज वाले पासपोर्ट का चार्ज 3 हजार रुपये था
  • वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट का चार्ज 6 हजार रुपये देने होंगे.
  • वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट का चार्ज पहले 3500 रुपये था.

सामान्य पासपोर्ट के लिए कितने देने होंगे पैसे?

नई फीस के मुताबिक, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट को बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अब 2500 रुपये चुकाने होंगे.पहले 1500 रुपये देने पड़ते थे. वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Utility News Passport Charges Passport Price Hike
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