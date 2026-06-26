Passport Fees: विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं. आजकल लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास पासपोर्ट होता है. पहले इसे भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में भी देखा जाता था. हालांकि, हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट को सरकारी पहचान पत्र के रूप में नहीं माना जाता.

इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस में बदलाव हो सकता है. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि यदि पासपोर्ट खो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी? आइए जानते हैं.

ये भी पढ़ें: Employment Scheme: पहली नौकरी पर सरकार किसे देगी 15000 रुपए? जानिए क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना

पासपोर्ट के खो जाने पर कितनी देना होगी फीस?

अब इन नई दरों के बाद से यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या किसी कारण से खराब हो जाता है और आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, तो इसके लिए अब नई दरों के हिसाब से ही आपको फीस देना होगी. नए फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर 36 पेज वाले साधारण पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो अब 5000 रुपये फीस देना होगी. अब तक ये फीस 3000 रुपये थी, अब इसमें 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

तो वहीं अगर 60 पेज वाला पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो उसकी भी फीस में वृद्धि की गई है. अब इसके लिए आपको 6000 रुपये की फीस देना होगी. अब तक ये फीस 3500 रुपये थी. लेकिन 1 जुलाई से इसमें 2500 रुपये का इजाफा कर दिया जाने वाला है.

ये भी पढ़ें: Free Water: होटल-रेस्टोरेंट की मनमानी खत्म, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का साफ पानी, सरकार का बड़ा फैसला

बता दें कि पासपोर्ट देश से बाहर जाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. ऐसे में इसके खोने या खराब होने पर न केवल ट्रेवल प्लानिंग्स ही प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि अब नया पासपोर्ट बनवाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में अब जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उन्हें इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा. इसे सुरक्षित रखना होगा जिससे किसी भी ट्रेवल से जुड़े प्लान में कोई बाधा नहीं आ सके.