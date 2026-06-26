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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPassport Fees: पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए तो अब कितने रुपए देने होंगे? सीधा डबल हो गया चार्ज, देख लीजिए रेट चार्ट

Passport Fees: पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए तो अब कितने रुपए देने होंगे? सीधा डबल हो गया चार्ज, देख लीजिए रेट चार्ट

Passport Fees: हाल ही में पासपोर्ट की फीस में कुछ बदलाव किए गए हैं. जिसके बाद लोगों का सवाल है कि पासपोर्ट अब यदि खो जाए या खराब हो जाए तो कितनी फीस देना होगी. आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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Passport Fees: विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं. आजकल लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास पासपोर्ट होता है. पहले इसे भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र के रूप में भी देखा जाता था. हालांकि, हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट को सरकारी पहचान पत्र के रूप में नहीं माना जाता.

इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस में बदलाव हो सकता है. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि यदि पासपोर्ट खो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी? आइए जानते हैं.

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पासपोर्ट के खो जाने पर कितनी देना होगी फीस?
अब इन नई दरों के बाद से यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या किसी कारण से खराब हो जाता है और आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, तो इसके लिए अब नई दरों के हिसाब से ही आपको फीस देना होगी. नए फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर 36 पेज वाले साधारण पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो अब 5000 रुपये फीस देना होगी. अब तक ये फीस 3000 रुपये थी, अब इसमें 2000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

तो वहीं अगर 60 पेज वाला पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो उसकी भी फीस में वृद्धि की गई है. अब इसके लिए आपको 6000 रुपये की फीस देना होगी. अब तक ये फीस 3500 रुपये थी. लेकिन 1 जुलाई से इसमें 2500 रुपये का इजाफा कर दिया जाने वाला है.

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बता दें कि पासपोर्ट देश से बाहर जाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. ऐसे में इसके खोने या खराब होने पर न केवल ट्रेवल प्लानिंग्स ही प्रभावित हो सकती हैं, बल्कि अब नया पासपोर्ट बनवाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में अब जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उन्हें इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा. इसे सुरक्षित रखना होगा जिससे किसी भी ट्रेवल से जुड़े प्लान में कोई बाधा नहीं आ सके.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 26 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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Passport News Passport Fees
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