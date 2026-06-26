LPG Gas Passbook: गैस एजेंसी के चक्कर न काटे, ऐसे पाएं अपनी डिजिटल पासबुक, जानें प्रोसेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एजेंसी सत्यापन कर मामूली शुल्क पर डुप्लीकेट पासबुक देगी।

LPG Gas Passbook: देश में ज्यादातर लोग LPG कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपके पास भी गैस पासबुक जरूर होगी, क्योंकि यह एक अहम दस्तावेज माना जाता है. इसमें गैस कनेक्शन लेने वाले का नाम, आईगी, गैस एजेंसी और गैस सिलेंडर से जुड़ी हर डिटेल दर्ज होती है. लेकिन सोचिए किसी कारणवश आपकी पासबुक गुम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ सकती है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस एजेंसी के जरिए आप बड़ी आसानी से डुप्लीकेट पासबुक बनवा सकते हैं.

पहले करें ये काम

आपको सबसे पहले अपने पास के गैस डीलर या एजेंसी ऑफिस जाना होगा.

फिर वहां मैनेजर के नाम एक आवेदन पत्र देना होगा.

इसमें आप सारी जरूरी जानकारी लिखने के बाद नई पासबुक जारी करने का अनुरोध करें.

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क्या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

आज के समय में हर काम घर बैठे ही आसानी से हो जाता है. ऐसे में लोगों को लगता है कि गैस पासबुक खो जाने के बाद पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. डुप्लीकेट पासबुक बनवाने के लिए आपको गैस एजेंसी में जाना ही पड़ता है. हां, यह जरूर है कि आप ऑनलाइन के जरिए अपनी जरूरी डिटेल्स जैसे कंज्यूमर आईडी निकाल सकते हैं. इससे आगे का प्रोसेस आसान हो जाता है.

इसके लिए आपके पहले MyLPG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

साथ ही अपनी संबंधित गैस कंपनी जैसे भारत गैस, इडेंन, HP के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद Find Your LPG ID ऑप्शन चुनें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर डालें.

सब कुछ वेरिफाई होते ही आपकी 17 अंक की LPG ID और कंज्यूमर नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

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कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाए

आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी जैसे...

पैन कार्ड

वोटर आईडी

ड्राइविंग लाइसेंस

पहचान पत्र

आधार कार्ड

बिजली बिल

यह सारे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना न भूले. एजेंसी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट की जांच करेंगी. जांच के बाद आपके रिकॉर्ड को सिस्टम में वेरिफाई करती है. इसके बाद आपको कुछ चार्ज जमा करना पड़ता है, जो 100 रुपये तक होता है. फीस जमा होने के बाद आपको डुप्लीकेट पासबुक दे दी जाती है.