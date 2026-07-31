अब WhatsApp से दर्ज करें राशन कार्ड की शिकायत, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Ration Card Complaint: अगर आप भी राशन कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं, तो अब आपको इस परेशानी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हैं. खासकर नाम गलत, राशन न मिलने की परेशानी या फिर राशन डीलर की मनमानी के लिए शिकायत करनी है, तो अब आप घर बैठे मिनटों में कर सकते हैं. हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी इस परेशानी को आसान बनाने के लिए एक नई डिजिटल ऑनलाइन सुविधा शुरू की है.

इस नई व्यवस्था के तरह अब आप अपने मोबाइल फोन से ही WhatsApp के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपके समय की बचत होगी, बल्कि शिकायतों का निपटारा भी पहले के मुकाबले अधिक तेजी से की जाएगी. आइए जानते हैं व्हाट्सऐप के जरिए कैसे करें शिकायत.

किन परेशानियों की शिकायत कर सकते हैं?

राशन कार्ड में नाम न होना

परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने में देरी

राशन नहीं मिलना

राशन डीलर द्वारा ज्यादा पैसे वसूलना

राशन कार्ड में गलत जानकारी दर्ज होना

तकनीकी या रिकॉर्ड से जुड़ी परेशान

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कैसे दर्ज करें शिकायत?

अपने मोबाइल में अधिकारिव व्हाट्सएप नंबर 9868200445 सेव करें.

WhatsApp खोलकर इस नंबर पर "Hi" लिखकर मैसेज भेजें.

अपनी पसंद की भाषा चुनें.

अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.

अपनी परेशानी से जुड़ा ऑप्शन को चुनें.

शिकायत का पूरा विवरण लिखकर भेज दें.

शिकायत दर्ज होने के बाद आपको इसकी जानकारी आपको कुछ समय बाद मिल जाएगी.

क्या है नई सुविधा की खासियत?

सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं

घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा

शिकायत प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता

समय और मेहनत दोनों की बचत

इंटरनेट नहीं है तो क्या करें?

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप 14457 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और IVRS के जरिए बात करके अपनी शिकायत दर्ज करें. कॉल के दौरान दिए गए आपको निर्देशों का पालन कर अपने राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताना पड़ सकता हैं.

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

ग्रामीण इलाकों के लोगों को

बुजुर्ग नागरिकों को

दिहाड़ी मजदूरों को

उन परिवारों को जो राशन पर निर्भर है

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