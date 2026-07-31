विधवाओं को हर महीने पैसे देती है सरकार, कितने रुपए मिलते हैं, कैसे करें आवेदन?

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme: पति की मौत के बाद घर का खर्च उठाना ज्यादातर महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं. ऐसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) चलती है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जा सकें. यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत संचालित की जाती है, जिसके जरिए पत्र विधवा महिला को हर महीने पेंशन दी जाती है.

ऐसे में अगर आपके आसपास कोई विधवा महिला है और वह इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो उसके पात्रता, जरूरी डाक्यूमेंट्स और आवेदन की प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है.

क्या है IGNWPS?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) केंद्र सरकार की एक समाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता देना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें. हालांकि इस योजना का लाभ गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाली महिलाओं को दिया जाता है.

कितनी मिलती है पेंशन?

40 से 79 साल की विधवा महिलाओं को 300 रुपये हर महीने पेंशन दी जाती है.

80 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं.

कई राज्य सरकार अपनी तरफ से एक्स्ट्रा राशि भी जोड़ती हैं, जिससे कुल पेंशन की रकम बढ़ सकती है.

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

महिला विधवा हो.

उम्र 40 से 79 साल के बीच हो.

परिवार गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी में आता हो.

आवेदक भारतीय नागरिक हो.

आवेदन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

BPL कार्ड

आयु का प्रमाण

आधार कार्ड

राशन कार्ड या वोटर आईडी

बैंक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

UMANG ऐप या पोर्टल पर जाएं.

लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.

IGNWPS योजना सर्च करें.

आवेदन फॉर्म भरें.

जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.

आवेदन जमा कर उसका रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें.

कैसे मिलता है पेंशन का पैसा?

इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए डायरेक्ट अभी लाभार्थी के बैंक अकाउंट या डाकघर खाते में भेजी जाती है. इसके लिए आपके बैंक खाते का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है.

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