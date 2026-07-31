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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

याचिका में शरीअत एक्ट की धारा 2 की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है. यह धारा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, वक्फ के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होने की बात कहती है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 31 Jul 2026 02:16 PM (IST)
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मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक शादी की अनुमति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी को शून्य करार देने और दंडनीय अपराध बनाने की मांग की गई है. साथ ही, मुस्लिम समाज में विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों पर जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने की मांग की गई है.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने जिस याचिका पर नोटिस जारी किया है, उसे महिला अधिकार कार्यकर्ताओं- ज़किया सोमन, डॉ. नूरजहाँ सफिया नियाज़, जावेद आनंद, शमसुद्दीन मोहिद्दीन तांबोली और बदर सईद ने दाखिल किया है. याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत बहुविवाह की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. 

मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह की इजाजत गलत: याचिका

याचिका में शरीअत एक्ट की धारा 2 की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है. यह धारा विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, वक्फ के मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होने की बात कहती है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 82 के तहत एक से अधिक विवाह अपराध है. ऐसे में मुस्लिम पुरुषों को चार विवाह की अनुमति देना गलत है. यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव पर रोक) और 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है.

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तुर्की, मोरक्को जैसे देशों ने बहुविवाह को किया प्रतिबंधित: याचिका

याचिकाकर्ताओं ने 'खुर्शीद अहमद खान बनाम उत्तर प्रदेश' मामले का हवाला देते हुए कहा है कि बहुविवाह को अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता. यह कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. कुरान में बहुविवाह ऐतिहासिक परिस्थितियों में विधवाओं और अनाथों की सुरक्षा के लिए था. इसके साथ यह शर्त थी कि सभी पत्नियों और संतानों के साथ पूर्ण न्याय किया जाए. ऐसा न्याय मानवीय रूप से असंभव है. इसी आधार पर तुर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को और मिस्र जैसे देशों ने बहुविवाह को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया है.

88% दूसरे विवाह पहली पत्नी की सहमति के बिना: सर्वे

इस याचिका में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) की तरफ से 2025 में किए गए एक सर्वे का हवाला दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया है कि यह सर्वे 2,500 मुस्लिम महिलाओं से बातचीत पर आधारित है. इसमें यह तथ्य सामने आया है कि 88% दूसरे विवाह पहली पत्नी की सहमति के बिना होते हैं. 54% मामलों में पहली पत्नी को छोड़ दिया जाता है. सर्वे में हिस्सा लेने वाली 85% महिलाएं इस पर पूर्ण कानूनी रोक चाहती हैं.  

याचिकाकर्ताओं ने बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी को अपराध घोषित करने वाली BNS की धारा 82 को सभी पर समान रूप से लागू करने की मांग की है. साथ ही, याचिका में विवाह/तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने और न्यायपूर्ण मुस्लिम पर्सनल लॉ तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है. कोर्ट ने कहा है कि वह केंद्र सरकार का जवाब मिलने के बाद  मामले पर आगे की सुनवाई करेगा.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 31 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
HINDI NEWS SUPREME COURT
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