Explainer: 679 में से 331 रूट बंद, 9500 करोड़ खर्च, क्यों सूने पड़े हैं देश के कई एयरपोर्ट?

UDAN Scheme News: क्या सिर्फ एयरपोर्ट बना देना काफी है या वहां से विमान उड़ना भी जरूरी है? क्या किसी योजना की सफलता नए टर्मिनल, उद्घाटन और रिबन काटने से तय होगी या इस बात से कि वहां सालों बाद भी नियमित उड़ानें चल रही हैं? अगर सरकारी मदद खत्म होते ही बड़ी संख्या में उड़ानें बंद हो जाएं तो क्या उस योजना को सफल कहा जा सकता है? यही कुछ सवाल आज उड़ान योजना को लेकर खड़े हो रहे हैं.

करीब 9 साल पहले शुरू हुई इस योजना का मकसद छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाना था. सरकार कुछ सालों तक एयरलाइंस को आर्थिक मदद देगी ताकि वे कम यात्रियों वाले रूटों पर भी उड़ान शुरू कर सकें. उम्मीद यह थी कि कुछ समय बाद ये रूट अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और फिर बिना सरकारी मदद के भी चलते रहेंगे.

इस दौरान देश में नए एयरपोर्ट बने, कई ऐसे शहर पहली बार हवाई सेवा से जुड़े, जहां पहले विमान नहीं उतरते थे और हजारों लोगों का सफर छोटा हुआ. लेकिन अब जब पहले चरण का पूरा रिकॉर्ड सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मॉडल वास्तव में काम कर पाया?

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679 रूट शुरू हुए, लेकिन आज कितने बचे हैं?

उड़ान योजना के तहत अब तक 679 रूट शुरू किए गए. आज इनमें से सिर्फ 348 रूट ही चालू हैं, यानी 331 रूट बंद हो चुके हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो योजना के तहत शुरू किए गए लगभग हर दूसरा रूट आज बंद है और खास बात की हर बंद रूट की वजह एक जैसी नहीं है.

331 बंद रूटों को अगर अलग-अलग देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है. करीब 165 रूट ऐसे रहे, जिन्हें एयरलाइंस ने तीन साल की तय सब्सिडी अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया यानी सरकारी आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद वे नहीं चल सके. बाकी करीब 166 रूट ऐसे रहे, जिन्होंने तीन साल तक सरकारी सहायता ली और उसके बाद संचालन बंद कर दिया. यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करता है.

पूरी उड़ान योजना इस सोच पर बनाई गई थी कि कुछ सालों की सरकारी सहायता किसी नए रूट को इतना मजबूत बना देगी कि बाद में वह अपने दम पर चल सके, लेकिन अगर सब्सिडी खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में रूट बंद हो गए तो क्या यह मॉडल सफल हो पाया?

सीएजी ने 3 साल पहले ही दे दी थी चेतावनी

यह सवाल पहली बार नहीं उठ रहा. सीएजी ने 2023 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उड़ान योजना के शुरुआती चरणों का विश्लेषण करते हुए कई गंभीर बातें कही थीं. तीसरे चरण तक 774 रूट आवंटित किए गए थे. इनमें से 403 रूट पर उड़ान कभी शुरू ही नहीं हो सकी. 371 रूट पर सेवा शुरू हुई. इनमें से केवल 112 रूट ही तीन साल की पूरी अवधि तक पहुंचे और सिर्फ 54 रूट ऐसे रहे जो तीन साल बाद भी चलते रहे यानी कुल आवंटित रूटों का बहुत छोटा हिस्सा ही सरकारी सहायता के बाद भी टिक पाया.

बाद में सरकार ने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक रूट अभी भी चालू हैं और 25 प्रतिशत से अधिक कमर्शियल आधार पर चल रहे हैं, लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या दोनों पक्ष अलग-अलग आधार पर बात कर रहे हैं या तस्वीर वास्तव में बदल चुकी है?

सबसे ज्यादा रूट किन राज्यों में बंद हुए?

तय अवधि पूरी होने से पहले छोड़े गए रूटों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है. इसके बाद उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं यानी यह समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही.

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एयरपोर्ट बने, लेकिन विमान नहीं बचे

योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में नए एयरपोर्टों का निर्माण गिनाया जाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि उन एयरपोर्टों का आज क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में छह ऐसे एयरपोर्ट हैं जो रूट बंद होने के कारण पूरी तरह गैर-परिचालन हो चुके हैं...

यानी टर्मिनल मौजूद है.

रनवे मौजूद है.

सुविधाएं मौजूद हैं.

लेकिन नियमित उड़ान नहीं है.

यही वह तस्वीर है जो यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि किसी एयरपोर्ट की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए, उसका उद्घाटन या वहां लगातार होने वाला संचालन?

रूट छोड़े गए , लेकिन कार्रवाई कितनी हुई?

बड़ी संख्या में रूट तय अवधि से पहले छोड़े गए.दूसरी तरफ सरकार ने बताया कि 2024-25 और 2025-26 के दौरान 14 मामलों में बैंक गारंटी जब्त कर पेनल्टी लगाई गई. दोनों आंकड़ों की समयावधि अलग है लेकिन फिर भी यह सवाल बना रहता है कि बाकी मामलों में क्या हुआ?

कितनों को छूट मिली?

किन आधारों पर मिली?

नॉर्थ ईस्ट में रूट छोड़ने वाली एयरलाइंस पर कार्रवाई के सवाल के जवाब में भी कार्रवाई की बजाय कोविड, विमानों की कमी, सप्लाई चेन, रखरखाव और कम यात्री मांग जैसे कारण बताए गए.

करीब 9500 करोड़ रुपये खर्च हुए

योजना की शुरुआत से अब तक एयरलाइंस को लगभग 4881 करोड़ रुपये वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दिए गए.

सबसे ज्यादा राशि इंडिगो को मिली. दूसरे स्थान पर सरकारी एलायंस एयर रही.

इसके अलावा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 4638 करोड़ रुपये खर्च किए गए, यानी कुल मिलाकर करीब 9500 करोड़ रुपये लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य है. सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वीजीएफ का भुगतान वास्तविक उड़ानों के आधार पर किया जाता है और इसे वापस लेने या क्लॉबैक करने का कोई प्रावधान नहीं है यानी अगर कोई रूट कुछ सालों तक सरकारी सहायता लेने के बाद बंद हो जाए तो उस पर खर्च हुई राशि वापस नहीं ली जा सकती.

नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी अलग नहीं

नॉर्थ ईस्ट में कुल 90 रूट शुरू किए गए. आज उनमें से सिर्फ 38 चालू हैं. 28 रूट ऐसे हैं जिन्होंने तीन साल की वीजीएफ अवधि पूरी करने के बाद संचालन बंद कर दिया. अकेले असम में 15 रूट तय अवधि पूरी होने से पहले ही छोड़ दिए गए.

100 एयरपोर्ट का लक्ष्य, लेकिन सक्रिय कितने?

20 जुलाई 2026 तक 95 एयरपोर्ट संचालन में लाए जा चुके हैं, जिनमें हेलिपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम भी शामिल हैं लेकिन यही पूरी तस्वीर नहीं है. अगर कुछ एयरपोर्ट रूट बंद होने के कारण गैर-परिचालन हो चुके हैं तो वास्तव में आज कितने एयरपोर्ट सक्रिय हैं ? इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं है.

अध्ययन तो हुए, लेकिन नतीजे नहीं बताए गए

सरकार ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों पर योजना के प्रभाव को लेकर अध्ययन हुए, लेकिन उनके निष्कर्ष सार्वजनिक जवाब में नहीं बताए गए. यानी यह नहीं बताया गया कि उन अध्ययनों ने योजना की सफलता या कमियों के बारे में क्या कहा.

अब नया दांव पहले से बड़ा है

सरकार ने मॉडिफाइड उड़ान योजना में कई बदलाव किए हैं. सब्सिडी की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है. छोटे एयरपोर्टों के रखरखाव के लिए अलग सहायता रखी गई है. राज्यों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई है. बंद रूटों को दोबारा बोली में लाने का प्रावधान रखा गया है लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल अब भी वहीं खड़े हैं.

अगर तीन साल में कोई रूट आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ तो क्या सिर्फ दो साल और जोड़ देने से वह टिक जाएगा?

अगर किसी रूट पर यात्रियों की मांग ही कम थी तो क्या सब्सिडी की अवधि बढ़ाना उसका समाधान है?

अगर एयरलाइन के पास विमान ही नहीं थे तो क्या नई योजना उस समस्या का जवाब देती है?

आगे की असली परीक्षा

उड़ान योजना ने भारत के हवाई नक्शे को जरूर बदला है. कई छोटे शहर पहली बार नियमित हवाई सेवा से जुड़े लेकिन किसी क्षेत्रीय विमानन योजना की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि उसने कितने एयरपोर्ट बनाए. सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि क्या वहां सालों बाद भी विमान उड़ रहे हैं.

अब जब पहले चरण में शुरू किए गए लगभग आधे रूट बंद हो चुके हैं तब सरकार ने उसी योजना के अगले चरण के लिए 28,840 करोड़ रुपये का नया दांव लगाया है. अब अगली परीक्षा नए टर्मिनलों की नहीं होगी. परीक्षा इस बात की होगी कि क्या इस बार रनवे सिर्फ बनेंगे नहीं बल्कि उन पर लंबे समय तक विमान भी उड़ते रहेंगे.