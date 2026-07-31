1 अगस्त से बदल गए डाक के नियम, अब सस्ते में भेज सकेंगे राखी और चिट्ठी
Rakhi Delivery: 1 अगस्त 2026 से डाक विभाग के नए नियम लागू होंगे, जिससे राखी, दस्तावेज और कुछ अन्य सामान कम खर्च में भेजे जा सकेंगे. आइए जानते हैं इससे आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा.
India Post New Rules: अगर आप भी रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को राखी भेजने या डाक के जरिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त 2026 से कई नए नियम लागू किए हैं, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा. इन नए नियमों के जरिए अब कुछ सामानों को पहले के मुकाबले कम खर्च में भेजा जा सकता है.
नए नियमों के तहत डाक विभाग ने अब यह साफ किया है कि कौन-सी चीजें ‘डॉक्यूमेंट’ मानी जाएंगी और किन्हें ‘पार्सल’ की कैटेगरी में रखा जाएगा. उनका कहना है कि इससे ग्राहकों की उलझन कम होगी और उन्हें सही कैटेगरी चुनने में आसानी होगी.
क्या-क्या होगा डॉक्यूमेंट में शामिल?
डाक विभाग के मुताबिक जिन वस्तुओं की दोबारा बिक्री नहीं की जा सकती, उन्हें डॉक्यूमेंट माना जाएगा. जिनमें शामिल हैं:
- 500 ग्राम तक के राखी लिफाफे
- ग्रीटिंग कार्ड और निजी पत्र
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक और चेकबुक
- बैंक स्टेटमेंट
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड
- बैंक वेलकम किट
इनके अलावा बाकी सभी सामान पार्सल कैटेगरी में आएंगे.
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क्या है नई स्पीड पोस्ट सेवा?
डाक विभाग ने 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट डिलीवरी सुविधा शुरू की है. फिलहाल यह सुविधाएं कुछ शहरों तक ही सीमित है.
- दिल्ली
- कोलकाता
- मुंबई
- बेंगलुरु
- चेन्नई
- हैदराबाद
क्या हैं नए स्पीड पोस्ट शुल्क?
24 घंटे स्पीड पोस्ट (50 ग्राम तक)
- लोकल एरिया: 38 रूपये
- देश में कहीं भी: 94 रूपये
48 घंटे स्पीड पोस्ट (50 ग्राम तक)
- पूरे देश के लिए एक समान शुल्क: 61रूपये
- वजन और दूरी बढ़ने पर शुल्क भी बढ़ेगा.
आम लोगों को क्या होगा फायदा?
- राखी भेजने का खर्च कम होगा
- ग्रीटिंग कार्ड और चिट्ठियां भेजना पहले के मुकाबले कम खर्च होगा.
- जरूरी डाक्यूमेंट्स और पार्सल को लेकर अब डर खत्म होगा.
- बड़े शहरों में तेज और तय समय में डिलीवरी का फायदा मिलेगा.
- त्योहारों के दौरान लोगों की जेब पर अब कम बोझ पड़ेगा.
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