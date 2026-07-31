फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'

Arshad Nadeem, Commonwealth games 2026: पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम (Arshad Nadeem) ने बीते गुरुवार (30 जुलाई) 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. वह पुरुष जैवलिन इवेंट के फाइनल में जगह बनाने वाले 12 खिलाड़ियों में से एक रहे. अब फाइनल से पहले नदीम ने आवाम से उनके लिए दुआ करने की गुजारिश की.

उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दुआ की गुहार लगाते हुए नजर आए. वीडियो में अरशद ने कहा, "आप सबको पता है कि ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है. आप सबकी दुआओं से मैंने अलहमदुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है."

मेरे लिए दुआ करें

उन्होंने आगे कहा, "फाइनल 31 जुलाई को होगा. पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल रात को 12:15 बजे (01 अगस्त) को होगा. मेरे लिए मजीद दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं."

Alhamdulillah! By the grace of Allah, I've qualified for the Commonwealth Games final. Thank you all for your constant love, support, and prayers.



Please keep me in your duas for tomorrow's final at 8:15 PM (UK time) / 12:15 AM (Pakistan time).



In'Sha'Allah, I'll give my best… pic.twitter.com/RyZmnIMacx — Arshad Nadeem (@ArshadOlympian1) July 30, 2026

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "अल्हम्दुलिल्लाह! अल्लाह के करम से, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. आप सभी के लगातार प्यार, समर्थन और दुआओं के लिए शुक्रिया. कल के फाइनल के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए."

नीरज चोपड़ा सहित तीन भारतीय भी फाइनल में

जैवलिन के फाइनल में नीरज चोपड़ा सहित 3 भारतीयों ने जगह हासिल की है. बाकी 2 भारतीय खिलाड़ी रोहित यादव और यशवीर सिंह हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडल अपने नाम करता है.

फाइनल की टाइमिंग

भारतीय समय के अनुसार जैवलिन का फाइनल 01 अगस्त (शनिवार) को रात में 12:45 बजे से खेला जाएगा, जिसमें 12 खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी.

फाइनल में जगह बनाने वाले 12 खिलाड़ियों की लिस्ट

नीरज चोपड़ा (भारत) - 79.61 मीटर

रोहित यादव (भारत) - 78.37 मीटर

यशवीर सिंह (भारत) - 78.36 मीटर

रुमेश पाथिरागे (श्रीलंका) - 82.84 मीटर

एंडरसन पीटर्स (ग्रे नाडा) - 81.29 मीटर

डाउ स्मिट (दक्षिण अफ्रीका) - 80.64 मीटर

बेन ईस्ट (इंग्लैंड) - 80.38 मीटर

कैमरून मैकइंटायर (ऑस्ट्रेलिया) - 78.91 मीटर

अरशद नदीम (पाकिस्तान) - 78.63 मीटर

कीशॉन स्ट्राचन (बहामास) - 78.60 मीटर

कीशॉर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद) - 78.26 मीटर

चिनेचेरेम नामडी (नाइजीरिया) - 75.27 मीटर

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