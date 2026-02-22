क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका

Passport Address Change Process: देश में रहने वाले लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. जिनकी जरूरत कहीं न कहीं जरूरी काम में पड़ ही जाती है. अगर आपको देश के बाहर यात्रा, विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या जॉब के लिए जाना हो तो इसके लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेज है. यह आपकी पहचान और नागरिकता का आधिकारिक प्रमाण होता है. जबकि वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री की परमिशन देता है.

लेकिन कई लोग एक अहम बात नजरअंदाज कर देते हैं. घर बदलने के बाद पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करना. शहर बदला हो या सिर्फ मकान, नया पता दर्ज कराना जरूरी है. वरना पुलिस वेरिफिकेशन, वीजा प्रोसेस या एंबेसी जांच के दौरान परेशानी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अब एड्रेस बदलना मुश्किल काम नहीं है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जा सकती है और कुछ स्टेप फॉलो करके इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है.

ऑनलाइन ऐसे करें एड्रेस अपडेट

आप घर बैठे पासपोर्ट में एड्रेस चेंज कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जाएं. वहां न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें. इसके बाद Reissue of Passport ऑप्शन चुनें और Change in Existing Personal Particulars पर क्लिक करें. अब वही नया पता भरें जो आपके एड्रेस प्रूफ में दर्ज है.

आधार कार्ड, बिजली बिल या कोई वैलिड दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें. फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है. 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये और 60 पेज के लिए 2000 रुपये तय हैं. इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करें. तय तारीख पर रसीद, पुराना पासपोर्ट, नए एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फोटो लेकर पहुंचें.

किन डाॅक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

एड्रेस अपडेट के लिए वैलिड पहचान और एड्रेस प्रूफ जरूरी है. आधार कार्ड, वोटर आईडी, तीन महीने के अंदर का बिजली या पानी बिल, रेंट एग्रीमेंट, पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, गैस कनेक्शन बिल जैसे दस्तावेज वैलिड होते हैं. अगर पति/पत्नी के पासपोर्ट में आपका नाम दर्ज है. तो उसकी कॉपी भी काम आ सकती है. नया शहर होने की स्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन आमतौर पर किया जाता है.

पासपोर्ट ऑफिस आपकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को भेजता है, जिसके बाद अधिकारी दिए गए पते पर आकर जांच करते हैं. वेरिफिकेशन पूरा होने के कुछ दिनों के भीतर अपडेटेड पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है.

