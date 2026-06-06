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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIncome Tax Notice: अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला

Income Tax Notice: अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला

Income Tax Notice: अगर आपको अचानक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए तो डरने या घबराने की जरूरत नहीं है. हम यहां से आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या करना है.

By : सृष्टि | Updated at : 06 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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Income Tax Notice: अगर आपके घर अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आजकल यह बहुत आम बात हो गई है, खासकर तब जब बैंक ट्रांजैक्शन, इनकम और टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी या मिसमैच दिखता है. सही तरीके से जवाब देने पर यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है. यहां समझिए कैसे- 

नोटिस आने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?

  • ITR में गलत जानकारी देना
  • इनकम और बैंक डाटा में अंतर
  • ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन
  • TDS का मिसमैच
  • रिटर्न देर से फाइल करना

इनकम टैक्स नोटिस आने पर क्या करना चाहिए?

1. सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें

जैसे ही नोटिस मिले, उसे पूरा ध्यान से पढ़ें. उसमें यह लिखा होता है कि नोटिस किस वजह से भेजा गया है, जैसे ITR में गलती, इनकम मिसमैच, या कोई डॉक्यूमेंट न मिलना. हर नोटिस का एक सेक्शन और कारण होता है, जिसे समझना सबसे जरूरी है.

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2. नोटिस की वैधता चेक करें

आजकल फर्जी नोटिस भी सामने आते हैं, इसलिए सबसे पहले यह जांच लें कि नोटिस असली है या नहीं. आप इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. अगर नोटिस असली है, तभी आगे की कार्रवाई करें.

3. सभी डॉक्यूमेंट तैयार करें

नोटिस के जवाब के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे ITR फाइलिंग की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ, निवेश के डॉक्यूमेंट और TDS सर्टिफिकेट चाहिए. इन सभी को सही तरीके से इकट्ठा कर लें.

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4. समय पर जवाब देना सबसे जरूरी है

इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए एक तय समय सीमा होती है. अगर आप समय पर जवाब नहीं देते, तो पेनल्टी या आगे की कार्रवाई हो सकती है. इसलिए तय समय के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन जवाब जरूर दें.

5. जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की मदद लें

अगर मामला थोड़ा जटिल है या समझ नहीं आ रहा, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर रहता है. वे आपकी फाइलिंग और जवाब को सही तरीके से तैयार करके समस्या हल करने में मदद करते हैं. इनकम टैक्स नोटिस आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से समझकर समय पर जवाब देना चाहिए.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Income Tax Utility News ITR
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