Retirement Plan: हर इंसान चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे पैसों की चिंता न करनी पड़े. लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना काफी नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय आपके पास 5 करोड़ रुपये का बड़ा फंड हो, तो आपको अभी से निवेश शुरू करना होगा. अच्छी बात यह है कि इसके लिए लाखों रुपये की जरूरत नहीं है. आप हर महीने छोटी रकम की SIP से भी यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

5 करोड़ का फंड क्यों जरूरी है?

रिटायरमेंट के बाद आपकी नियमित सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे चलते रहते हैं. घर का खर्च, इलाज, यात्रा और दूसरी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए होते हैं. ऐसे में बड़ा रिटायरमेंट फंड आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है.

कितनी SIP करनी होगी?

मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं. यानी आपके पास निवेश के लिए करीब 30 साल हैं. अगर आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो करीब 15,000 से 20,000 रुपये महीने की SIP से आप 5 करोड़ रुपये के आसपास का फंड बना सकते हैं. अगर आपकी उम्र कम है, तो और कम रकम से शुरुआत की जा सकती है. वहीं देर से शुरुआत करने पर ज्यादा निवेश करना पड़ सकता है.

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5 करोड़ का फंड बनाने के 5 आसान तरीके-

1. जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें

निवेश में समय सबसे बड़ी ताकत है. 25-30 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश लंबे समय में बड़ा फंड बना सकता है.

2. हर साल SIP बढ़ाते रहें

अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो SIP भी बढ़ानी चाहिए. हर साल थोड़ा-थोड़ा निवेश बढ़ाने से लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकता है.

3. लंबी अवधि के लिए निवेश करें

बार-बार पैसा निकालने से फंड बनने में दिक्कत आती है. इसलिए रिटायरमेंट निवेश को लंबे समय तक जारी रखें.

4. बाजार गिरने पर घबराएं नहीं

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य बात है. ऐसे समय में SIP बंद करने के बजाय निवेश जारी रखना चाहिए.

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5. साल में एक बार प्लान करें चेक

हर साल अपने निवेश और लक्ष्य की समीक्षा करें. जरूरत पड़ने पर SIP की राशि बढ़ा सकते हैं.

छोटी SIP भी बना सकती है बड़ा फंड

कई लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. लेकिन सच यह है कि नियमित निवेश और समय की ताकत से छोटी SIP भी करोड़ों का फंड बना सकती है.