विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव और बदतमीजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत के एक छोटे से शहर केंटविले से सामने आया है. यहां रहने वाले एक भारतीय मूल के युवक के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सरेआम बदतमीजी की और उस पर नस्ली टिप्पणियां कीं. पीड़ित युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत की जमकर निंदा कर रहे हैं और भारतीय युवक के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं.

"मेरा पूरा दिन खराब कर दिया..." भारतीय युवक का छलका दर्द

वीडियो शेयर करते हुए भारतीय युवक ने बताया कि वह केंटविले शहर में काम करता है और रोज की तरह सुबह दौड़ने निकला था. तभी रास्ते में इस बुजुर्ग महिला ने उसे देखकर नस्ली कमेंट पास किए. जब महिला की बदतमीजी ज्यादा बढ़ गई, तो युवक ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया. युवक ने लिखा, "यह घटना मेरे साथ केंटविले नाम के छोटे से शहर में हुई जहां मैं काम करता हूं. इस महिला की हरकत ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया." हालांकि, युवक ने यह भी साफ किया कि इस एक महिला की वजह से पूरे शहर को गलत नहीं कहा जा सकता.

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नस्लवाद के लिए समाज में कोई जगह नहीं बोला युवक

उसने आगे लिखा, "यहां रोज ऐसा नहीं होता. लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो चुप मत रहिए, बल्कि खुलकर आवाज उठाइए क्योंकि नस्लवाद के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो केंटविले के लोगों तक पहुंचेगा ताकि इस महिला को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो, क्योंकि यहां के बाकी लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं."

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, कमेंट्स में दी प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही लोग इस बुजुर्ग महिला पर भड़क गए और युवक की हिम्मत की तारीफ करने लगे. वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "इस महिला से बस इतना पूछो कि जैसे हम यहां आए हैं, वैसे ही कभी इसके पूर्वज भी यूरोप से यहां आए थे. कनाडा किसी एक का नहीं है." दूसरे भारतीय यूजर ने युवक का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, "शाबाश भाई, ऐसे लोगों को इसी तरह मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए."

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विदेशों में भारतीयों को क्यों बनाया जा रहा निशाना?

पिछले कुछ समय से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के कई हिस्सों से भारतीयों के साथ बदतमीजी, गाली-गलौज और भेदभाव के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. जानकारों का मानना है कि इन देशों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मकानों की कमी की वजह से स्थानीय लोग प्रवासियों और भारतीय छात्रों को इसका जिम्मेदार मानने लगे हैं, जिससे इस तरह की नफरत की घटनाएं बढ़ रही हैं. हालांकि, वहां की बड़ी आबादी आज भी प्रवासियों का स्वागत करती है, लेकिन ऐसी घटनाएं सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर पैदा करती हैं.

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