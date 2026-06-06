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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स

Video: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स

वीडियो शेयर करते हुए भारतीय युवक ने बताया कि वह केंटविले शहर में काम करता है और रोज की तरह सुबह दौड़ने निकला था. तभी रास्ते में इस बुजुर्ग महिला ने उसे देखकर नस्ली कमेंट पास किए.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 06 Jun 2026 07:11 PM (IST)
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विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव और बदतमीजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत के एक छोटे से शहर केंटविले से सामने आया है. यहां रहने वाले एक भारतीय मूल के युवक के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने सरेआम बदतमीजी की और उस पर नस्ली टिप्पणियां कीं. पीड़ित युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत की जमकर निंदा कर रहे हैं और भारतीय युवक के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं.

"मेरा पूरा दिन खराब कर दिया..." भारतीय युवक का छलका दर्द

वीडियो शेयर करते हुए भारतीय युवक ने बताया कि वह केंटविले शहर में काम करता है और रोज की तरह सुबह दौड़ने निकला था. तभी रास्ते में इस बुजुर्ग महिला ने उसे देखकर नस्ली कमेंट पास किए. जब महिला की बदतमीजी ज्यादा बढ़ गई, तो युवक ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया. युवक ने लिखा, "यह घटना मेरे साथ केंटविले नाम के छोटे से शहर में हुई जहां मैं काम करता हूं. इस महिला की हरकत ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया." हालांकि, युवक ने यह भी साफ किया कि इस एक महिला की वजह से पूरे शहर को गलत नहीं कहा जा सकता. 

 
 
 
 
 
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नस्लवाद के लिए समाज में कोई जगह नहीं बोला युवक

उसने आगे लिखा, "यहां रोज ऐसा नहीं होता. लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो चुप मत रहिए, बल्कि खुलकर आवाज उठाइए क्योंकि नस्लवाद के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो केंटविले के लोगों तक पहुंचेगा ताकि इस महिला को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो, क्योंकि यहां के बाकी लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं."

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, कमेंट्स में दी प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही लोग इस बुजुर्ग महिला पर भड़क गए और युवक की हिम्मत की तारीफ करने लगे. वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "इस महिला से बस इतना पूछो कि जैसे हम यहां आए हैं, वैसे ही कभी इसके पूर्वज भी यूरोप से यहां आए थे. कनाडा किसी एक का नहीं है." दूसरे भारतीय यूजर ने युवक का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, "शाबाश भाई, ऐसे लोगों को इसी तरह मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए."

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विदेशों में भारतीयों को क्यों बनाया जा रहा निशाना?

पिछले कुछ समय से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के कई हिस्सों से भारतीयों के साथ बदतमीजी, गाली-गलौज और भेदभाव के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं. जानकारों का मानना है कि इन देशों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मकानों की कमी की वजह से स्थानीय लोग प्रवासियों  और भारतीय छात्रों को इसका जिम्मेदार मानने लगे हैं, जिससे इस तरह की नफरत की घटनाएं बढ़ रही हैं. हालांकि, वहां की बड़ी आबादी आज भी प्रवासियों का स्वागत करती है, लेकिन ऐसी घटनाएं सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर पैदा करती हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 07:11 PM (IST)
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