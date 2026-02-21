इन वाहनों का टोल प्लाजा पर कटेगा चालान, तुरंत चेक करें आपकी गाड़ी लिस्ट में तो नहीं

E-Challan From Toll Plaza: देश में रोजाना लाखों वाहन टोल प्लाजाओं से गुजरते हैं. एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर अब पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो गया है. लेकिन इसके साथ नियमों की सख्ती भी बढ़ी है. अब अगर आपकी गाड़ी के दस्तावेज अधूरे हैं या अपडेट नहीं हैं. तो टोल प्लाजा पर ही चालान कट सकता है.

ई डिटेक्शन सिस्टम के जरिए वाहन की जानकारी तुरंत चेक की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर सीधे ई-चालना भेजा जाएगा. यानी अब बिना वैलिड बीमा, पॉल्यूशन या फिटनेस सर्टिफिकेट के सफर करना महंगा पड़ सकता है. इसलिए सफर पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी के कागजात जरूर चेक कर लें.

एक्सप्रेसवे पर शुरू हो रही ई डिटेक्शन प्रणाली

उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है. टोल प्लाजा पर हाई रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं. जो गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे. इसके बाद वाहन की जानकारी केंद्रीय डेटाबेस से मैच की जाएगी. बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, फिटनेस और परमिट की वैधता तुरंत चेक होगी.

अगर किसी दस्तावेज की वैलेडिटी खत्म मिली या रिकॉर्ड अधूरा पाया गया. तो सिस्टम अपने आप ई चालान जनरेट कर देगा. यह प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी और इसमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरुआत बड़े रूट से की जा रही है. जिसके बाद दूसरे हाईवे तक बढ़ाया जाएगा.

किन गाड़ियों का कटेगा चालान?

अगर किसी गाड़ी का बीमा वैलिड नहीं है. तो लगभग 2000 रुपये तक का चालान हो सकता है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर करीब 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी पर पहली बार 5000 रुपये और दोबारा गलती पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लगेगी.

बिना वैध परमिट के गाड़ी चलाने पर भी लगभग 10 हजार रुपये का जुर्माना तय है. यह रकम नियमों के तहत तय की गई हैं और सीधे वाहन मालिक के नाम दर्ज होंगी. चालान की जानकारी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. इसलिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट रखना भी जरूरी है.

कैसे बचें परेशानी से?

अगर आप रेगुलर तौर पर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले अपने वाहन के सभी दस्तावेज ऑनलाइन चेक करें. बीमा, पॉल्यूशन और फिटनेस की एक्सपायरी डेट देखें और समय रहते रिन्यू करा लें. कई लोग सोचते हैं कि टोल पार करने भर से काम चल जाएगा. लेकिन अब डिजिटल निगरानी में ऐसा नहीं होगा.

ई डिटेक्शन सिस्टम तुरंत गड़बड़ी पकड़ लेगा. ध्यान रखें,चालान कटने के बाद उसे भरना ही होगा और देर करने पर एक्सट्रा चार्ज भी जुड़ सकता है. बेहतर यही है कि सफर से पहले दस्तावेज पूरे रखें. जिससे रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो.

