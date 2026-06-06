हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhaar Card: आधार की फोटो कैसे बदल सकते हैं? जानें नई तस्वीर लगवाने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस

Aadhaar Card: आधार की फोटो कैसे बदल सकते हैं? जानें नई तस्वीर लगवाने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस

Aadhar Card: अगर आपके आधार कार्ड की फोटो पुरानी, धुंधली या पसंद नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां से स्टेप्स सीखकर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 06 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

Aadhar Card:  आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई लोगों के आधार कार्ड पर लगी फोटो इतनी पुरानी या खराब होती है कि वे उसे बदलवाना चाहते हैं. अगर आप भी आधार कार्ड की फोटो बदलवाना चाहते हैं, तो यह काम बहुत आसान है. यहां से आप इसके बारे में समझ सकते हैं.

क्या आधार की फोटो बदली जा सकती है?

हां, बिल्कुल. UIDAI आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने की सुविधा देता है. हालांकि, ये काम ऑनलाइन नहीं होता, इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा.

अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला

फोटो बदलवाने का आसान तरीका- 

1. नजदीकी आधार केंद्र 

सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं.

2. फॉर्म भरें

वहां आपको एक आधार अपडेट फॉर्म मिलेगा. इसमें जरूरी जानकारी भरनी होगी.

3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 

केंद्र पर आपकी पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक जांच की जाएगी.

ट्रेन में यात्री से मांगा टिकट, जेब से निकाला कागज, देखकर TTE ने जोड़े हाथ, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

4. नई फोटो

इसके बाद कर्मचारी आपकी नई फोटो क्लिक करेगा. यही फोटो बाद में आपके आधार कार्ड में दिखाई देगी.

5. फीस जमा करें

फोटो अपडेट कराने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. फीस जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी.

कितने दिन में बदल जाएगी फोटो?

आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर आपकी नई फोटो UIDAI के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाती है. आप रसीद पर दिए गए नंबर से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

क्या नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं?

हां. फोटो अपडेट होने के बाद आप नया ई- आधार डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी नई तस्वीर दिखाई देगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Aadhar Card Aadhar Update Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Aadhaar Card: आधार की फोटो कैसे बदल सकते हैं? जानें नई तस्वीर लगवाने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस
Aadhaar Card: आधार की फोटो कैसे बदल सकते हैं? जानें नई तस्वीर लगवाने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस
यूटिलिटी
Income Tax Notice: अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला
Income Tax Notice: अचानक घर आ गया इनकम टैक्स नोटिस, तो घबराएं नहीं, बस 5 स्टेप्स में निपटाएं पूरा मामला
यूटिलिटी
ट्रेन में यात्री से मांगा टिकट, जेब से निकाला कागज, देखकर TTE ने जोड़े हाथ, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा
ट्रेन में यात्री से मांगा टिकट, जेब से निकाला कागज, देखकर TTE ने जोड़े हाथ, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा
यूटिलिटी
घर खरीदने का बंपर ऑफर! लखनऊ सहित कई शहरों में फ्लैट पर मिल रही बड़ी छूट, जानें प्रोसेस
घर खरीदने का बंपर ऑफर! लखनऊ सहित कई शहरों में फ्लैट पर मिल रही बड़ी छूट, जानें प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
टेलीविजन
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
कप्तानी छिनने के बाद पहली बार बोले सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी के लिए भेजा खास मैसेज
कप्तानी छिनने के बाद पहली बार बोले सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी के लिए भेजा खास मैसेज
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
जनरल नॉलेज
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget