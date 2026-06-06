Aadhar Card: आज के समय में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन कई लोगों के आधार कार्ड पर लगी फोटो इतनी पुरानी या खराब होती है कि वे उसे बदलवाना चाहते हैं. अगर आप भी आधार कार्ड की फोटो बदलवाना चाहते हैं, तो यह काम बहुत आसान है. यहां से आप इसके बारे में समझ सकते हैं.

क्या आधार की फोटो बदली जा सकती है?

हां, बिल्कुल. UIDAI आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने की सुविधा देता है. हालांकि, ये काम ऑनलाइन नहीं होता, इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा.

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फोटो बदलवाने का आसान तरीका-

1. नजदीकी आधार केंद्र

सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं.

2. फॉर्म भरें

वहां आपको एक आधार अपडेट फॉर्म मिलेगा. इसमें जरूरी जानकारी भरनी होगी.

3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

केंद्र पर आपकी पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक जांच की जाएगी.

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4. नई फोटो

इसके बाद कर्मचारी आपकी नई फोटो क्लिक करेगा. यही फोटो बाद में आपके आधार कार्ड में दिखाई देगी.

5. फीस जमा करें

फोटो अपडेट कराने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. फीस जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी.

कितने दिन में बदल जाएगी फोटो?

आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर आपकी नई फोटो UIDAI के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाती है. आप रसीद पर दिए गए नंबर से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

क्या नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं?

हां. फोटो अपडेट होने के बाद आप नया ई- आधार डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी नई तस्वीर दिखाई देगी.