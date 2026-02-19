अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?

DDA Flats: खुद का घर खरीदना लगभग हर इंसान का सपना होता है. और अगर वही घर दिल्ली जैसे शहर में मिल जाए, तो बात ही अलग होती है. लेकिन राजधानी में प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतें अक्सर इस सपने को महंगा बना देती हैं. ऐसे में अगर फ्लैट की कीमत से लाखों रुपये की बचत हो जाए. तो बड़ी राहत मानी जाएगी.

इसी दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है. अब डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीमों में फ्लैट की कीमत में अलग से पार्किंग चार्ज नहीं जोड़ेगा. अनुमान है कि इससे 5 लाख से 12 लाख रुपये तक की कमी आ सकती है. खास तौर पर MIG और HIG कैटेगरी के खरीदारों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. जानें पूरी खबर.

अब अलग से नहीं देना होगा पार्किंग का पैसा

डीडीए के नए आदेश के मुताबिक पार्किंग निर्माण की लागत को डेवलपमेंट एक्सपेंस में ही शामिल कर लिया जाएगा. यानी प्लिंथ एरिया रेट तय करते समय ही यह लागत जुड़ जाएगी और खरीदार से अलग से कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. पहले फ्लैट बुक करते समय बेस प्राइस के अलावा पार्किंग के लिए अलग रकम देनी पड़ती थी.

जिससे कुल लागत अचानक बढ़ जाती थी. लेकिन अब कीमत ज्यादा साफ रहेगी. यह नियम डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा आवास योजना 2025, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 और डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा आवास योजना 2026 पर लागू होगा. इससे खरीदारों को फाइनल पेमेंट कितना करना है यह समझना आसान होगा.

कितनी कम होगी कीमत?

अगर कर्मयोगी आवास योजना के तहत HIG फ्लैट की बात करें. जहां करीब 11 वर्ग मीटर पार्किंग स्पेस शामिल है. तो पहले इस हिस्से के लिए अलग से मोटी रकम जुड़ती थी. अब वही फ्लैट लगभग 10 लाख रुपये तक सस्ता हो सकता है. MIG फ्लैट्स में 4 से 5 लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है.

टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा प्रोजेक्ट में पार्किंग स्पेस बड़ा होने के चलते कीमत में गिरावट और ज्यादा दिख सकती है. पहले ई नीलामी में ऊंची रिजर्व प्राइस की वजह से खरीदारों की दिलचस्पी कम रहती थी. अब पहले आओ पहले पाओ मॉडल और कम कीमतों के साथ मांग और बढ़ सकती है.

