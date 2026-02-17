हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्ग लोगों को बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स ब्याज देती है. जिसमें आपको हर महीने तकरीबन 20 हजार रुपये मिल सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्ग लोगों को बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स ब्याज देती है. जिसमें आपको हर महीने तकरीबन 20 हजार रुपये मिल सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है. एक्टिव इनकम रुक जाती है और खर्चे पहले जैसे ही रहते हैं. ऐसे में लोगों को ऐसी स्कीम चाहिए होती है ज हर महीने उनके खर्चे पूरे करने लायक पैसे दे.

1/6
रिटायरमेंट के बाद ज्यादा रिस्क लेने की गुंजाइश कम होती है. इसलिए ज्यादातर सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन्स को प्रायरिटी देते हैं. अगर आप भी ऐसी किसी स्कीम की तलाश में हैं. तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेंविग्स स्कीम आपके बड़े काम आ सकती है.
रिटायरमेंट के बाद ज्यादा रिस्क लेने की गुंजाइश कम होती है. इसलिए ज्यादातर सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन्स को प्रायरिटी देते हैं. अगर आप भी ऐसी किसी स्कीम की तलाश में हैं. तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेंविग्स स्कीम आपके बड़े काम आ सकती है.
2/6
यह खास तौर पर रिटायर लोगों के लिए बनाई गई स्कीम है. जहां निवेश पर सरकारी गारंटी मिलती है. मतलब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और रिटर्न पहले से तय होता है. इस स्कीम की खास बात है इसका प्रेडिक्टेबल रिटर्न. यहां शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव नहीं होता.
यह खास तौर पर रिटायर लोगों के लिए बनाई गई स्कीम है. जहां निवेश पर सरकारी गारंटी मिलती है. मतलब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और रिटर्न पहले से तय होता है. इस स्कीम की खास बात है इसका प्रेडिक्टेबल रिटर्न. यहां शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव नहीं होता.
Published at : 17 Feb 2026 01:31 PM (IST)
