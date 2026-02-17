पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई

यह खास तौर पर रिटायर लोगों के लिए बनाई गई स्कीम है. जहां निवेश पर सरकारी गारंटी मिलती है. मतलब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और रिटर्न पहले से तय होता है. इस स्कीम की खास बात है इसका प्रेडिक्टेबल रिटर्न. यहां शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव नहीं होता.