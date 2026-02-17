एक्सप्लोरर
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्ग लोगों को बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स ब्याज देती है. जिसमें आपको हर महीने तकरीबन 20 हजार रुपये मिल सकते हैं.
रिटायरमेंट के बाद लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है. एक्टिव इनकम रुक जाती है और खर्चे पहले जैसे ही रहते हैं. ऐसे में लोगों को ऐसी स्कीम चाहिए होती है ज हर महीने उनके खर्चे पूरे करने लायक पैसे दे.
1/6
2/6
Published at : 17 Feb 2026 01:31 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
यूटिलिटी
6 Photos
ड्रिंक एंड ड्राइव में कटा 15000 का चालान लोक अदालत में कितने में निपटेगा? जान लें नियम
यूटिलिटी
6 Photos
RAC में रह गया ट्रेन का टिकट तो कितना पैसा मिलेगा वापस, जान लें मोदी सरकार का क्या है प्लान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
यूटिलिटी
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
यूटिलिटी
युवाओं को हर महीने 1500 देगी ममता सरकार, क्या है पश्चिम बंगाल की बांग्लार युवा साथी योजना?
यूटिलिटी
31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं, जानें क्या है प्लान?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion