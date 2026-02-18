हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें सही तरीका क्या

क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें सही तरीका क्या

Credit Card Bill Payment: क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट तक भरना सही नहीं., लेकिन लास्ट मिनट पेमेंट में रिस्क रहता है. 2 से 3 दिन पहले पेमेंट करना सही है. इससे लेट फीस और ब्जाज नहीं लगता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Credit Card Bill Payment: क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट तक भरना सही नहीं., लेकिन लास्ट मिनट पेमेंट में रिस्क रहता है. 2 से 3 दिन पहले पेमेंट करना सही है. इससे लेट फीस और ब्जाज नहीं लगता है.

क्रेडिट कार्ड आजकल लोगों की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग हो, ट्रैवल बुकिंग हो या इमरजेंसी खर्च, कार्ड तुरंत काम आता है. लेकिन जब बिल भरने का समय आता है. अक्सर सवाल उठता है. क्या ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट कर देना बेहतर है.

1/6
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लें कि टाइम पर पेमेंट जरूरी है. अगर आपने तय ड्यू डेट तक पूरा बकाया चुका दिया. तो आपका क्रेडिट स्कोर सेफ रहता है. चाहे आप स्टेटमेंट जनरेट होते ही पेमेंट करें या आखिरी दिन. जब तक पेमेंट ड्यू डेट के भीतर है. स्कोर पर निगेटिव असर नहीं पड़ता.
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लें कि टाइम पर पेमेंट जरूरी है. अगर आपने तय ड्यू डेट तक पूरा बकाया चुका दिया. तो आपका क्रेडिट स्कोर सेफ रहता है. चाहे आप स्टेटमेंट जनरेट होते ही पेमेंट करें या आखिरी दिन. जब तक पेमेंट ड्यू डेट के भीतर है. स्कोर पर निगेटिव असर नहीं पड़ता.
2/6
लेकिन जैसे ही पेमेंट ड्यू डेट के बाद जाता है. बैंक आपकी भुगतान हिस्ट्री क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं. भारत में यह डेटा TransUnion CIBIL जैसी एजेंसियों तक पहुंचता है. एक भी लेट पेमेंट आपकी प्रोफाइल पर निगेटिव एंट्री बन सकता है. जो आगे चलकर लोन या कार्ड अप्रूवल को प्रभावित कर सकता है.
लेकिन जैसे ही पेमेंट ड्यू डेट के बाद जाता है. बैंक आपकी भुगतान हिस्ट्री क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं. भारत में यह डेटा TransUnion CIBIL जैसी एजेंसियों तक पहुंचता है. एक भी लेट पेमेंट आपकी प्रोफाइल पर निगेटिव एंट्री बन सकता है. जो आगे चलकर लोन या कार्ड अप्रूवल को प्रभावित कर सकता है.
Published at : 18 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Credit Score Utility News Credit Card

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
यूटिलिटी
देश में शुरू होने वाली है जनगणना, जानें कौन-से 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे?
देश में शुरू होने वाली है जनगणना, जानें कौन-से 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे?
यूटिलिटी
रेलवे ने घटाया इन 10 ट्रेनों का किराया, जानें किन रूट पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
रेलवे ने घटाया इन 10 ट्रेनों का किराया, जानें किन रूट पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update: यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, निर्वाचन अधिकारी ने दी अहम जानकारी
यूपी में आपको भी मिला चुनाव आयोग का नोटिस? तो करना होगा ये काम, अधिकारी ने दी अहम जानकारी
क्रिकेट
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget