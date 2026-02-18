एक्सप्लोरर
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें सही तरीका क्या
Credit Card Bill Payment: क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट तक भरना सही नहीं., लेकिन लास्ट मिनट पेमेंट में रिस्क रहता है. 2 से 3 दिन पहले पेमेंट करना सही है. इससे लेट फीस और ब्जाज नहीं लगता है.
क्रेडिट कार्ड आजकल लोगों की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन शॉपिंग हो, ट्रैवल बुकिंग हो या इमरजेंसी खर्च, कार्ड तुरंत काम आता है. लेकिन जब बिल भरने का समय आता है. अक्सर सवाल उठता है. क्या ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट कर देना बेहतर है.
