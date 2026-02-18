क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें सही तरीका क्या

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लें कि टाइम पर पेमेंट जरूरी है. अगर आपने तय ड्यू डेट तक पूरा बकाया चुका दिया. तो आपका क्रेडिट स्कोर सेफ रहता है. चाहे आप स्टेटमेंट जनरेट होते ही पेमेंट करें या आखिरी दिन. जब तक पेमेंट ड्यू डेट के भीतर है. स्कोर पर निगेटिव असर नहीं पड़ता.