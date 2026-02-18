जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम

House Near Jewar Airport: दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना हर किसी के लिए बड़ा फैसला होता है. लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी हैं. उसने खरीदारों की प्रायोरिटी बदल दी है. अब लोग सिर्फ लोकेशन नहीं. बल्कि बजट फ्रेंडली ऑप्शन और लॉन्ग टर्म वैल्यू को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं.

यही वजह है कि राजधानी के बाहरी इलाके तेजी से नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन रहे हैं. अगर आप भी भीड़भाड़ से थोड़ा दूर लेकिन बढ़िया कनेक्टिविटी के दायरे में अपना घर लेने का प्लान बना रहे हैं. तो बुलंदशहर से एक सॉलिड ऑप्शन सामने आया है. जान लें कैसे ले सकते हैं एयरपोर्ट के पास घर.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की हाउसिंग स्कीम

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ जोन के तहत बुलंदशहर योजना 1 में रेडी-टू-मूव LIG हाउस की ई-ऑक्शन कर रहा है. 19 फरवरी 2026 को होने वाली इस ऑनलाइन नीलामी में रिजर्व प्राइस 22.62 लाख रुपए तय की गई है. करीब 61.82 वर्ग मीटर में फैला यह मकान मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रैक्टिकल और किफायती चॉइस हो सकता है.

बिड में हिस्सा लेने के लिए प्रॉपर्टी की 5 फीसदी रकम, यानी 113137 रुपए टोकन अमाउंट के तौर पर जमा करनी होगी. यह यूनिट फ्री होल्ड है. मतलब खरीद के बाद पूरा ओनरशिप राइट आपके नाम रहेगा. एकमुश्त पेमेंट पर डिस्काउंट मिलेगा. जबकि चाहें तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 18 फरवरी 2026 है.

जेवर एयरपोर्ट के करीब

इस स्कीम में लोकेशन सबसे बड़ा प्लस पाॅइंट है. बुलंदशहर योजना 1 से NH-91 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है. जो दिल्ली, खुर्जा और अलीगढ़ को जोड़ता है. इससे डेली कम्यूट आसान रहता है और लॉन्ग टर्म में एरिया की वैल्यू ग्रोथ की संभावना बढ़ती है. नए मास्टर प्लान में ट्रैफिक कम करने के लिए बाईपास और फ्लाईओवर का प्रपोजल भी शामिल है.

इसके अलावा जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से करीब 36 किलोमीटर दूर है. कार से लगभग 45 मिनट से एक घंटे में पहुंचा जा सकता है. एयरपोर्ट और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए यह इलाका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी हाई प्रायोरिटी जोन बनता जा रहा है.

सिंगल बिड पर री-ऑक्शन रूल

अगर 19 फरवरी 2026 की ई-ऑक्शन में किसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ एक ही बिड आती है. तो 12 मार्च 2026 को दोबारा नीलामी होगी. दूसरी ऑक्शन के लिए 21 फरवरी से 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन और टोकन अमाउंट जमा किया जा सकेगा.

अगर सबसे ऊंची बिड को अधिकारी अप्रूव नहीं करते. तो उसे कैंसिल किया जा सकता है. ऐसी यूनिट्स को फिर से विज्ञापन जारी कर अगले ऑक्शन में शामिल किया जाएगा. इसलिए अगर जेवर एयरपोर्ट के पास घर लेने की सोच रहे हैं. तो तय तारीख से पहले अप्लाई करना बेहतर रहेगा.

