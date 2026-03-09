हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्लास्टिक बोतल में पैक्ड पानी कितने समय तक रहता है पीने लायक? जान लीजिए इसकी एक्सपायरी डेट

प्लास्टिक बोतल में पैक्ड पानी कितने समय तक रहता है पीने लायक? जान लीजिए इसकी एक्सपायरी डेट

Packaged Drinking Water Expiry Date: प्लास्टिक बोतल में मिलने वाला पैक्ड पानी लोग रोजाना खरीदकर पीते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितने समय तक सेफ रहता है. जान लें इसकी एक्सपायरी डेट.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Mar 2026 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

Packaged Drinking Water Expiry Date: आजकल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. ट्रेन, बस या फ्लाइट का सफर हो, ऑफिस में दिनभर काम करना हो या बाहर घूमने निकलना हो. ज्यादातर लोग प्लास्टिक बोतल में मिलने वाला पानी ही खरीदते हैं. इसे साफ और सेफ मानकर तुरंत इस्तेमाल भी कर लेते हैं. लेकिन यहां एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि क्या बोतलबंद पानी भी कभी खराब होता है. 

बहुत से लोगों को लगता है कि पानी की एक्सपायरी जैसी कोई चीज नहीं होती. क्योंकि पानी तो लंबे समय तक वैसा ही रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है. पैकेज्ड पानी की भी एक तय एक्सपायरी डेट होती है. चलिए आपको बताते हैं बोतलबंद पानी कितने समय तक सेफ रहता है और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

प्लास्टिक बोतल से तय होती है एक्सपायरी डेट

पैक्ड पानी ज्यादातर फूड ग्रेड PET प्लास्टिक की बोतलों में भरा जाता है. यह प्लास्टिक सेफ माना जाता है. लेकिन हमेशा के लिए नहीं. खासकर तब जब बोतल को गर्म जगह या तेज धूप में रखा जाए. ज्यादा तापमान में प्लास्टिक में मौजूद कुछ तत्व पानी में घुल सकते हैं. जिससे उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है. 

यही वजह है कि कंपनियां बोतलबंद पानी पर एक्सपायरी डेट लिखती हैं. आम तौर पर पैकेज्ड पानी करीब 1 से 2 साल तक सेफ माना जाता है. लेकिन यह तभी हो पाता है जब बोतल को सही से स्टोर किया गया हो. इसलिए पैकिंग पर लिखी तारीख को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: एसी, फ्रिज और कूलर चलाने का ये तरीका जान लेंगे तो कम आएगा बिजली बिल, जान लें काम की बात

स्टोरेज सही न हो तो जल्दी बिगड़ सकता है पानी

पानी की क्वालिटी सिर्फ पैकिंग डेट पर ही निर्भर नहीं करती. बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि बोतल को कहां और कैसे रखा गया है. अगर बोतल को धूप में, गर्म कार के अंदर या किसी बहुत गर्म जगह पर रखा जाता है. तो उसका असर सीधे पानी पर पड़ सकता है. गर्मी और लाइट के चलते पानी का स्वाद बदल सकता है.

और उसमें सूक्ष्म जीवों के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है. कई बार लोग ट्रैवल के दौरान बोतल को लंबे समय तक कार में ही छोड़ देते हैं. जो सही नहीं माना जाता. बेहतर यह है कि बोतलबंद पानी को हमेशा ठंडी, सूखी और छायादार जगह पर रखा जाए जिससे उसकी क्वालिटी बनी रहे.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति भवन में कैसे देख सकते हैं चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, जानें टिकट, एंट्री और फीस समेत सबकुछ

बोतल खोलने के बाद ज्यादा देर तक न रखें पानी

जब तक बोतल सील रहती है तब तक पानी सेफ माना जाता है. लेकिन जैसे ही उसे खोला जाता है. सिचुएशन बदल जाती है. बोतल खोलने के बाद पानी हवा और बाहरी वातावरण के काॅन्टेक्ट में आ जाता है. इससे बैक्टीरिया के बढ़ने की पाॅबिलिटी बढ़ जाती है. 

खासतौर पर गर्म मौसम में यह प्रोसेस और तेजी से हो सकती है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बोतल खोलने के बाद पानी को ज्यादा देर तक न रखें. बेहतर है कि इसे 24 से 48 घंटे के भीतर ही खत्म कर लिया जाए. अगर तुरंत नहीं पी पा रहे हैं तो बोतल को फ्रिज में रखना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: ईरान में जंग के बीच बदला LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, जानें अब कितने दिन में होगा दूसरा बुक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 09 Mar 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Water Bottle Expiry Date Plastic Bottle Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
यूटिलिटी
कितने रुपये बढ़े और कब मिलेगा नया सिलेंडर? LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जानें नए नियम
कितने रुपये बढ़े और कब मिलेगा नया सिलेंडर? LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जानें नए नियम
यूटिलिटी
रेलवे ने बदल दिया नियम, अब प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए QR टिकट जरूरी, जानें कैसे होगा बुक?
रेलवे ने बदल दिया नियम, अब प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए QR टिकट जरूरी, जानें कैसे होगा बुक?
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget