रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को दर्शकों का काफी प्यार मिला. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़े. लेकिन, फिल्म के मेकर्स ने एक पार्ट में कहानी खत्म नहीं की. एक सस्पेंस पर लाकर फिल्म की कहानी को छोड़ दिया. ऐसे में जबसे धुरंधर रिलीज हुई है, तबसे लोगों को धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार रहा है.

अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है. वहीं, 19 मार्च को धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म के पेड़ प्रीव्यू शो के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और देशभर में 2 लाख से ज्यादा टिकट भी बिक चुके हैं.

राकेश बेदी ने फिल्म को लेकर कही ये बात

ऐसे में धुरंधर में जमील जामली की भूमिका में नजर आने वाले राकेश बेदी ने भी फिल्म की कमाई को लेकर बात की है. दरअसल, एबीपी लाइव को दिए इंटरव्यू में राकेश बेदी से उनकी अपकमिंग फिल्म धुरंधर 2 के बारे में पूछा गया. उनसे पूछा गया कि फिल्म की ये धड़ाधड़ प्री बुकिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है कि ये 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी.

इस पर रिएक्शन देते हुए राकेश बेदी ने कहा,'ये मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन फिल्म को लेकर क्रेज ज्यादा है. पहले जो लोग फिल्म देखने जा रहे थे वो ब्लाइंड खेल रहे थे.उनको पता नहीं था कि पिक्चर कैसी है. अब उनको पता है कि क्या आने वाला है. पिक्चर कैसी होने वाली है. उनके पास अब कंटेंट है.लोगों को लगता है कि इस कहानी से हम जुड़े हुए हैं. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है. इतनी बड़ी संख्या में जो बुकिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे उन्होंने एक प्वाइंट पर छोड़ा था कि ये आधी पिक्चर है और अभी रिवेंज आना बाकी है. डायरेक्टर ने इसे बीच में लाकर छोड़ा था ऐसे में लोगों के अंदर उत्साह है की अब क्या होगा. जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो आखिरी ओवर में रहता है कि अब क्या होगा ये ऐसा ही है.'

राकेश बेदी ने इस दौरान अपने जमील के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहा.'पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियन को तोड़-मरोड़कर मैंने पेश किया था, जो पर्दे पर दिख रहा है.'

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा की जिंदगी में बदल जाएगा सबकुछ