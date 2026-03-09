पंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, जानें कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

राज्यसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Mar 2026 12:12 PM (IST)
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और घरेलू फैसला में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य राज्यों की सरकारें समय-समय पर कई तरीके की योजनाएं शुरू करती रहती है. ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. सूचना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने तय राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. यह घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के दौरान की गई, जिसमें राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक नई पहल शुरू करने का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वह परिवार के निर्णयों में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा पाएगी.

बजट में हुई योजना की घोषणा

राज्यसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे, बाकी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह राशि बढ़ाकर 1500 रखी गई है. यह पैसा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा. यह योजना लंबे समय से चर्चा में थी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1500 देने का वादा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में शामिल था. अब सरकार ने बजट के जरिए इसे लागू करने की घोषणा की है.

किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का फायदा?

सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा. इस योजना के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये मिलेंगे. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी. सरकार का दावा है कि इस योजना के दायरे में राज्य की करीब 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं आ सकती है. वहीं इस योजना के लिए सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट की अंतिम सूची अभी जारी नहीं की गई है. लेकिन आमतौर पर ऐसी योजनाओं में आधार कार्ड, बैंक डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 09 Mar 2026 12:12 PM (IST)
