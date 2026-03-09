हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल

Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल

Delhi Politics: आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में दोबारा से विधानसभा चुनाव की मांग रख दी है. उन्होंने कहा कि सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे साथ दुष्प्रचार किया गया.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर से कराने की मांग सदन में उठाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार को गिराने की साजिश रची गई. उसके मंत्री नेता को जेल में डाला गया.

उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया. इस लिए इस सरकार को भंग कर फिर से दिल्ली में चुनाव कराए जाए ताकि दिल्ली की जनता सही चुनाव कर सके. संजय सिंह की इस मांग पर सियासी हलचल तेज हो गई है.

शराब घोटाले में आरोपमुक्त लोगों को नोटिस

कथित शराब घोटाले को लेकर सभी आरोप मुक्त 23 लोगों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है. इस पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा सीबीआई की अर्जी पर निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई और हम अपना पक्ष हाईकोर्ट में भी रखेंगे. 

विपक्ष के प्रदर्शन पर क्या कहा?

विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि मौजूदा हालात देश को महंगाई की तरफ ले जा रहे है. ईरान से रिश्ते खराब होने पर महंगाई बढ़ रही है. क्योंकि समुद्री रास्ते से कच्चा तेल और गैस ईरान से ही आता था.

इस दौरान संजय सिह ने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस आपदा में अवसर मोदी के दोस्तों ने ढूंढ लिया. गैस के दाम अडानी ने तीन गुना बढ़ा दिए है और तेल के दाम भी बढ़ेंगे. ये सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है. 

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का किया समर्थन

संजय सिंह ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया. इस पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी है और इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती है. 

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल, दिल्ली-अहमदाबाद और UP पुलिस की जुगलबंदी वायरल

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 09 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
AAP DELHI NEWS SANJAY SINGH DELHI POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली NCR
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
दिल्ली: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget