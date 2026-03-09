Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर से कराने की मांग सदन में उठाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार को गिराने की साजिश रची गई. उसके मंत्री नेता को जेल में डाला गया.

उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया. इस लिए इस सरकार को भंग कर फिर से दिल्ली में चुनाव कराए जाए ताकि दिल्ली की जनता सही चुनाव कर सके. संजय सिंह की इस मांग पर सियासी हलचल तेज हो गई है.

शराब घोटाले में आरोपमुक्त लोगों को नोटिस

कथित शराब घोटाले को लेकर सभी आरोप मुक्त 23 लोगों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है. इस पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा सीबीआई की अर्जी पर निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई और हम अपना पक्ष हाईकोर्ट में भी रखेंगे.

विपक्ष के प्रदर्शन पर क्या कहा?

विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि मौजूदा हालात देश को महंगाई की तरफ ले जा रहे है. ईरान से रिश्ते खराब होने पर महंगाई बढ़ रही है. क्योंकि समुद्री रास्ते से कच्चा तेल और गैस ईरान से ही आता था.

इस दौरान संजय सिह ने पीएम मोदी पर भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि इस आपदा में अवसर मोदी के दोस्तों ने ढूंढ लिया. गैस के दाम अडानी ने तीन गुना बढ़ा दिए है और तेल के दाम भी बढ़ेंगे. ये सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है.

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का किया समर्थन

संजय सिंह ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया. इस पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी है और इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती है.



