राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज

नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को हर पांच साल में एक बार ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी है. कई लोगों ने यह प्रोसेस काफी समय पहले पूरी की थी. इसलिए अब उन्हें इसे दोबारा अपडेट करना पड़ सकता है. इससे सरकारी रिकॉर्ड में लाभार्थियों की जानकारी ताजा बनी रहती है और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती.