हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीराशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज

राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज

Ration Card E-kyc: राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अब जरूरी हो गया है. समय पर यह प्रोसेस पूरी नहीं करने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है. जानिए इसे पूरा करने का आसान तरीका.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Ration Card E-kyc: राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अब जरूरी हो गया है. समय पर यह प्रोसेस पूरी नहीं करने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है. जानिए इसे पूरा करने का आसान तरीका.

देश में करोड़ों लोग हर महीने सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं. सरकार राशन कार्ड के जरिए जरूरतमंद परिवारों को सस्ती या मुफ्त दर पर अनाज उपलब्ध कराती है. लेकिन अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे. इसलिए राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है.

1/6
सरकार समय-समय पर लाभार्थियों का डेटा अपडेट करती रहती है. जिससे रिकॉर्ड सही बना रहे. इसी वजह से ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है. इससे यह साबित हो जाता है कि राशन कार्ड असली लाभार्थी के पास ही है. इसके अलावा इससे डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री को हटाने में भी मदद मिलती है.
सरकार समय-समय पर लाभार्थियों का डेटा अपडेट करती रहती है. जिससे रिकॉर्ड सही बना रहे. इसी वजह से ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है. इससे यह साबित हो जाता है कि राशन कार्ड असली लाभार्थी के पास ही है. इसके अलावा इससे डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री को हटाने में भी मदद मिलती है.
2/6
नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को हर पांच साल में एक बार ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी है. कई लोगों ने यह प्रोसेस काफी समय पहले पूरी की थी. इसलिए अब उन्हें इसे दोबारा अपडेट करना पड़ सकता है. इससे सरकारी रिकॉर्ड में लाभार्थियों की जानकारी ताजा बनी रहती है और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती.
नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को हर पांच साल में एक बार ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी है. कई लोगों ने यह प्रोसेस काफी समय पहले पूरी की थी. इसलिए अब उन्हें इसे दोबारा अपडेट करना पड़ सकता है. इससे सरकारी रिकॉर्ड में लाभार्थियों की जानकारी ताजा बनी रहती है और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती.
Published at : 08 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Ration Card Utility News EKyc

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?
बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?
यूटिलिटी
डिजिटल फ्रॉड होने पर सबसे पहले क्या करें, 25000 तक मुआवजा देने की तैयारी में सरकार
डिजिटल फ्रॉड होने पर सबसे पहले क्या करें, 25000 तक मुआवजा देने की तैयारी में सरकार
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
यूटिलिटी
FD से ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं ये सरकारी योजनाएं, जान लीजिए अपने फायदे की बात
FD से ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं ये सरकारी योजनाएं, जान लीजिए अपने फायदे की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत न्यूज़ीलैंड में किसका पलड़ा भारी?
वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर क्या कह रहा फलोदी सट्टा बाजार, भारत-न्यूजीलैंड में से किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
'यह बनावट है...', आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड हैं सिंगर फाल्गुनी पाठक, बोलीं- दो रातों से नहीं सोई हूं
टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड हैं सिंगर फाल्गुनी पाठक, बोलीं- दो रातों से नहीं सोई हूं
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा, आपस में करने जा रहे शादी
कितने पढ़े-लिखे हैं संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा, आपस में करने जा रहे शादी
लाइफस्टाइल
Sundar Pichai Lifestyle: 365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
365 दिन में 2133 करोड़ की सैलरी पाने वाले इस भारतीय का घर देखा क्या? फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget