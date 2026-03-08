एक्सप्लोरर
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
Ration Card E-kyc: राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अब जरूरी हो गया है. समय पर यह प्रोसेस पूरी नहीं करने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है. जानिए इसे पूरा करने का आसान तरीका.
देश में करोड़ों लोग हर महीने सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं. सरकार राशन कार्ड के जरिए जरूरतमंद परिवारों को सस्ती या मुफ्त दर पर अनाज उपलब्ध कराती है. लेकिन अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे. इसलिए राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है.
Published at : 08 Mar 2026 01:38 PM (IST)
