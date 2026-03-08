खाना ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगी गैस की बचत, जान लें अपने फायदे की बात

अक्सर लोग जल्दी खाना बनाने के लिए तेज आंच का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे गैस ज्यादा खर्च होती है. ज्यादातर सब्जी, दाल और चावल मीडियम आंच पर आसानी से पक जाते हैं. मीडियम फ्लेम पर खाना धीरे-धीरे और सही तरीके से तैयार होता है. इससे खाना जलने का खतरा भी कम रहता है और गैस की बचत भी होती है.