एक्सप्लोरर
खाना ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगी गैस की बचत, जान लें अपने फायदे की बात
Gas Saving Tips: अगर गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. तो किचन की कुछ आदतें बदलना जरूरी है. खाना बनाने के दौरान अपनाए गए छोटे तरीके गैस की खपत कम करने में मदद कर सकते हैं.
आज लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. इससे किचन का काम आसान हो जाता है. लेकिन कई बार सिलेंडर उम्मीद से पहले खत्म हो जाता है. ऐसे में लोगों को बार-बार गैस भरवानी पड़ती है. अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर ज्यादा दिन चले. तो किचन की कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 08 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Tags :Gas Cylinder Utility News LPG Gas
यूटिलिटी
6 Photos
पात्रता पूरी होने के बाद भी खाते में नहीं आ रहा किसान निधि का पैसा, यहां कर सकते हैं पूछताछ
यूटिलिटी
6 Photos
प्लॉट खरीदने जा रहे हैं? तो पैसा लगाने से पहले ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें
यूटिलिटी
6 Photos
आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपके बारे में क्या-क्या जान सकते हैं लोग, कैसे हो सकता है फ्रॉड?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
बांग्लार युवा साथी योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत?
यूटिलिटी
डिजिटल फ्रॉड होने पर सबसे पहले क्या करें, 25000 तक मुआवजा देने की तैयारी में सरकार
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना, इसमें किसानों को कितना मिलता है पैसा?
यूटिलिटी
FD से ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं ये सरकारी योजनाएं, जान लीजिए अपने फायदे की बात
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion