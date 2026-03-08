खाना ऐसे बनाएंगे तो हो जाएगी गैस की बचत, जान लें अपने फायदे की बात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gas Saving Tips: अगर गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. तो किचन की कुछ आदतें बदलना जरूरी है. खाना बनाने के दौरान अपनाए गए छोटे तरीके गैस की खपत कम करने में मदद कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 08 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Gas Saving Tips: अगर गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है. तो किचन की कुछ आदतें बदलना जरूरी है. खाना बनाने के दौरान अपनाए गए छोटे तरीके गैस की खपत कम करने में मदद कर सकते हैं.

आज लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. इससे किचन का काम आसान हो जाता है. लेकिन कई बार सिलेंडर उम्मीद से पहले खत्म हो जाता है. ऐसे में लोगों को बार-बार गैस भरवानी पड़ती है. अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर ज्यादा दिन चले. तो किचन की कुछ आदतों में बदलाव करना जरूरी है.

1/6
खाना बनाने के लिए सही बर्तन चुनना भी गैस बचत में मदद करता है. कोशिश करें कि हमेशा सपाट तले वाले बर्तन इस्तेमाल करें. ऐसे बर्तन बर्नर पर ठीक से टिकते हैं और गर्मी सीधे बर्तन तक पहुंचती है. इससे खाना जल्दी पकता है. अगर बर्तन का तला टेढ़ा या बहुत पतला हो तो गैस ज्यादा खर्च होती है.
खाना बनाने के लिए सही बर्तन चुनना भी गैस बचत में मदद करता है. कोशिश करें कि हमेशा सपाट तले वाले बर्तन इस्तेमाल करें. ऐसे बर्तन बर्नर पर ठीक से टिकते हैं और गर्मी सीधे बर्तन तक पहुंचती है. इससे खाना जल्दी पकता है. अगर बर्तन का तला टेढ़ा या बहुत पतला हो तो गैस ज्यादा खर्च होती है.
2/6
अक्सर लोग जल्दी खाना बनाने के लिए तेज आंच का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे गैस ज्यादा खर्च होती है. ज्यादातर सब्जी, दाल और चावल मीडियम आंच पर आसानी से पक जाते हैं. मीडियम फ्लेम पर खाना धीरे-धीरे और सही तरीके से तैयार होता है. इससे खाना जलने का खतरा भी कम रहता है और गैस की बचत भी होती है.
अक्सर लोग जल्दी खाना बनाने के लिए तेज आंच का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे गैस ज्यादा खर्च होती है. ज्यादातर सब्जी, दाल और चावल मीडियम आंच पर आसानी से पक जाते हैं. मीडियम फ्लेम पर खाना धीरे-धीरे और सही तरीके से तैयार होता है. इससे खाना जलने का खतरा भी कम रहता है और गैस की बचत भी होती है.
Published at : 08 Mar 2026 02:53 PM (IST)
