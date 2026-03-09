हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़

इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़

इसी वजह से कुछ लोग ज्यादा कमाई की उम्मीद में जोखिम भरे निवेश ऑप्शनों की ओर भी बढ़ जाते हैं. हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको ज्यादा जोखिम ही उठाना पड़े.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में जब भी सुरक्षित निवेश की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का नाम आता है. FD को लंबे समय से एक भरोसेमंद निवेश ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें पैसा डूबने का जोखिम लगभग नहीं होता है. बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करके निवेशक निश्चित ब्याज कमा लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में FD पर मिलने वाला ब्याज कई लोगों को उतना आकर्षक नहीं लगता है. महंगाई बढ़ने के कारण निवेशक चाहते हैं कि उनका पैसा थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, ताकि भविष्य के खर्च आसानी से पूरे किए जा सकें.

इसी वजह से कुछ लोग ज्यादा कमाई की उम्मीद में जोखिम भरे निवेश ऑप्शनों की ओर भी बढ़ जाते हैं. हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको ज्यादा जोखिम ही उठाना पड़े. भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो सुरक्षित होने के साथ-साथ FD से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं. इन योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें निवेश करने पर आपका पैसा सुरक्षित रहता है और भविष्य के लिए अच्छी बचत भी बनती है. तो आइए जानते हैं कि किस सरकारी स्कीम में FD से ज्यादा रिटर्न मिलता है और पेंशन का भी जुगाड़ हो जाता है. 
 
किस सरकारी स्कीम में FD से ज्यादा रिटर्न मिलता है

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) स्कीम खास तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है और साथ ही रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की व्यवस्था भी करना चाहता है, तो NPS उसकेह बन सकता है. कैसे मिलता है रिटर्न?

क्या है NPS स्कीम?

NPS एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे खासतौर पर लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया है. इस योजना में निवेशकों का पैसा अलग-अलग वित्तीय साधनों जैसे बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी और शेयर बाजार में लगाया जाता है. योजना का मकसद यह है कि लंबे समय में निवेश पर बेहतर रिटर्न मिले और रिटायरमेंट के समय एक अच्छा फंड तैयार हो जाए.

यह भी पढ़ें - इस राज्य से जाने वाली कई ट्रेनें अगले महीने कैंसिल, कई ट्रेनों का बदलेगा रूट, चेक करें लिस्ट

कैसे मिलता है रिटर्न?

NPS में निवेश किया गया पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर से मैनेज किया जाता है. यह पैसा अलग-अलग एसेट क्लास में लगाया जाता है, जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड या इक्विटी (शेयर बाजार). इसी वजह से यह स्कीम लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है. आमतौर पर इसमें लगभग 8 प्रतिशत या उससे अधिक तक का रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, जो कई बार FD से बेहतर हो सकता है. 

रिटायरमेंट के बाद मिलता है फायदा

NPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि पेंशन की सुविधा भी देता है. जब निवेशक 60 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब वह अपने NPS खाते से एक हिस्सा निकाल सकता है और बाकी रकम से पेंशन शुरू कर सकता है. इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलती रहती है और आर्थिक चिंता कम हो जाती है. इसके अलावा इस योजना में निवेश करने पर टैक्स बचत का फायदा भी मिलता है, जिससे यह और ज्यादा आकर्षक बन जाती है. NPS खाता आमतौर पर 60 साल की उम्र तक चलता है, लेकिन अगर निवेशक चाहे तो इसे 70 से 75 साल की उम्र तक भी जारी रख सकता है. इससे निवेश का समय बढ़ जाता है और फंड और भी बड़ा हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - प्लास्टिक बोतल में पैक्ड पानी कितने समय तक रहता है पीने लायक? जान लीजिए इसकी एक्सपायरी डेट

Published at : 09 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
National Pension System Nps Scheme Higher Returns Than FD Safe Investment Option
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
यूटिलिटी
Indian Railway: भोपाल जाने वाले वाले यात्री ध्यान दें, इस रूट की कई ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें लिस्ट
भोपाल जाने वाले वाले यात्री ध्यान दें, इस रूट की कई ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, लेकिन इस योजना में अब भी मिलती है सब्सिडी
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, लेकिन इस योजना में अब भी मिलती है सब्सिडी
यूटिलिटी
घर के लिए कौन-सा कूलर खरीदना सही फैसला, कमरे के साइज के हिसाब से कैसे करें तय?
घर के लिए कौन-सा कूलर खरीदना सही फैसला, कमरे के साइज के हिसाब से कैसे करें तय?
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
विश्व
US On India: ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
क्रिकेट
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
Dacoit New Release Date: अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
अदिवी-मृणाल की 'डकैत' की नई रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
यूटिलिटी
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget