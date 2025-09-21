ऑनलाइन सेल में आपके साथ हो सकता है फ्राॅड, जानें बचने का तरीका

Online Shopping Safety Tips: आजकल हर कोई चाहता है कि सामान उसे सस्ते में मिले और इसके लिए लोग ऑनलाइन सेल का इंतजार करते हैं. ई-कॉमर्स कंपनियां त्योहारे के सीजन या खास मौकों पर भारी डिस्काउंट ऑफर करती हैं. जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों में प्रोडक्ट मिल जाते हैं. लेकिन जहां एक तरफ असली सेल का फायदा है.

वहीं दूसरी तरफ ठग भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं. नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर लोग ग्राहकों को झांसे में ले लेते हैं. उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं. इसलिए आपको सेल के दौरान इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वरना सस्ते सामान के चलते आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे होता है यह फ्रॉड और किस तरह आप इससे बच सकते हैं.

कैसे होता सेल के नाम पर फ्राॅड?

त्योहारों के सीजन आते ही कंपनियां सेल का जमकर प्रचार करती हैं. सोशल मीडिया, टीवी ऐड और इंटरनेट हर जगह डिस्काउंट और ऑफर्स की बाढ़ होती है. लोग भी बेसब्री से इन सेल का इंतजार करते हैं. तो वहीं फ्राॅड करने वाले लोग इसी मौके का ताक में रहते हैं. वह असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट या ऐप तैयार कर देते हैं.

इनमें कंपनी का नाम, लोगो और इंटरफेस बिल्कुल किसी असली ऐप और वेबसाइट के जैसा होता है. इसके बाद यह ठग सोशल मीडिया, मैसेज या ईमेल के जरिए इसका लिंक लोगों तक भेजते हैं. जैसे ही कोई डिस्काउंट के लालच में इन लिंक पर क्लिक करता है. उसका बैंक डिटेल चोरी हो जाता है और खाते से पैसे निकल जाते हैं.

कैसे बच सकते हैं इस फ्रॉड से?

अगर आप भी ऑनलाइन सेल में कोई चीज खरीदना चाहते हैं. तो इस दौरान सतर्कता बहुत जरूरी है. किसी भी तरह के अनजान लिंक, मैसेज या ईमेल पर क्लिक न करें. हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ई-कॉमर्स वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल ऐप से ही शॉपिंग करें. कोई भी ऑफर देखकर तुरंत भरोसा न करें. वहीं अगर नार्मल से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा तो लालच में न आएं फ्राॅड लुभाने के लिए ऐसे ऑफर्स दिखाते हैं.

हमेशा अपने बैंक डिटेल या पासवर्ड कभी भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर न डालें. इसके अलावा अगर कोई लिंक व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से आया है. तो उसके यूआरएल को देखें अगर संदेहास्पद लगे तो बिल्कुल क्लिक न करें. अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं.

