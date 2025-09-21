तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीतेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?

Tejas Express Late Arrival Compensation: तेजस एक्सप्रेस से सफर करने वालों के लिए यात्रियों के लिए है खास नियम. अगर ट्रेन होती है लेट तो IRCTC खाते में भेजता है पैसे. जान लीजिए क्या है नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 01:06 PM (IST)
देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और रेलवे की ओर से हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं. ट्रेन का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियतभरा होता है. यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं.

आप कहीं लंबे सफर के लिए जा रहे हों या छोटे सफर पर तय वक्त पर ट्रेन पकड़ना जरूरी होता है. लेकिन कई बार ट्रेनें लेट हो जाती हैं. यात्रियों के लिए ये परेशानी की वजह बन जाता है. कई बार ट्रेन कुछ घंटे लेट होती हैं. तो कई ट्रेनें काफी ज्यादा देर तक.
हालांकि ऐसे में यात्रियों को नुकसान न हो इसे लेकर रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. जिनमें ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को रिफंड दिया जाता है. हालांकि यह ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर मिलता है. लेकिन देश की एक ट्रेन ऐसी भी है. जिसमें लेट होने पर यात्रियों को रेलवे पैसे देता है.
यह ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस जो अगर लेट हो तो यात्रियों को मुआवजे का फायदा दिया जाता है. कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती. आपको बता दें तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसे आईआरसीटीसी ऑपरेट करती है.
अगर तेजस एक्सप्रेस निर्धारित समय से ज्यादा लेट हो जाती है. तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है. आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक अगर तेजस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटा लेट होती है. तो प्रति यात्री 100 रुपये दिए जाते हैं.
वहीं अगर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तो प्रति यात्री 250 रुपये दिए जाते हैं. अगर ट्रेन लेट होती है तो यात्रा कर रहे यात्रियों को मोबाइल पर आईआरसीटीसी की ओर से एक लिंक आता है. जिसमें यात्रियों को अपनी यात्रा की डिटेल दर्ज करनी होती है.
इसके बाद आईआरसीटीसी यात्रियों के उसी अकाउंट में पैसे भेजता है. जिस अकाउंट के जरिए उन्होंने टिकट बुक की होती है. हालांकि आपको बता दें ऐसा बहुत रेयर होता है जब तेजस एक्सप्रेस लेट हो. लेकिन जब यह ट्रेन लेट होती है. तो यात्रियों को मुआवजा भी मिलता है.
Published at : 21 Sep 2025 01:06 PM (IST)
Embed widget