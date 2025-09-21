करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?

Railway Rules: अगर कोई दोस्त या रिलेटिव आपसे मिलने दूर से आता है. तो लोग उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाते हैं. अगर आप किसी करीबी को छोड़ने रेलवे स्टेशन गए हों और अचानक गेट बंद होने की वजह से वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेन में फंस गए.

तो यह काफी अजीब और टेंशन वाली सिचुएशन हो सकती है. अब सवाल यह है कि ऐसे में नियम क्या कहते हैं. ऐसे में अगर टीटीई आपको पकड़ लेता है. तो फिर आपको कितना जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. भारतीय रेलवे के ऐसी सिचुएशन को लेकर क्या है नियम चलिए आपको बताते हैं.

लगेगा इतना जुर्माना

ट्रेन में मौजूद हर यात्री के पास टिकट होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपको टिकटलेस पैसेंजर माना जाएगा और पेनाल्टी देनी होगी, वंदे भारत जैसी रिज़र्व्ड और मॉडर्न ट्रेनों में यह नियम ज़्यादा सख्ती से लागू होता है. क्योंकि हर सीट बुक्ड रहती है और यात्री का डेटा सिस्टम में सेव होता है. अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको उस यात्रा का किराया और उसके ऊपर न्यूनतम पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.

क्योंकि वंदे भारत पूरी एसी ट्रेन है तो ऐसे में एसी क्लास के हिसाब से लगभग 440 रुपये या उससे ज़्यादा तक हो सकता है. इसके अलावा अगर आप एक दो स्टेशन आगे निकल गए हैं. तो जहां से ट्रेन चली और जहां पहुंची उन स्टेशन तक का किराया भी देना पड़ेगा.

क्या बचने का कोई तरीका है?

अगर आप अपने किसी दोस्त यार रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने आए हैं. और गलती से गेट होने के चलते ट्रेन बंद हो गए हैं. तो आप खुद से जाकर टीटीई को तुरंत ऐसी स्थिति के बारे में बता सकते हैं. ऐसे में टीटी आपको अगले स्टेशन पर उतारने के लिए कह सकता है या फिर अगर अगला स्टेशन दूर है तो आप टीटीई से अनुरोध करके चेन पुलिंग करवा कर भी उतर सकते हैं. अगर ट आपकी बात समझ गया और मान गया तो आपके लिए अच्छा है नहीं तो फिर आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा. तभी आप बच पाएंगे. इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ट्रेन चलने का क्या वक्त है. उससे पहले ही उतर जाएं.

