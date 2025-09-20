हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या दिवाली से पहले मिल जाएगी किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लीजए जवाब

क्या दिवाली से पहले मिल जाएगी किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लीजए जवाब

PM Kisan Yojana. Next Installment: क्या दिवाली से पहले किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त आएगी? जान लीजिए इसे लेकर क्या है फिलहाल अपडेट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 04:50 PM (IST)
PM Kisan Yojana. Next Installment: क्या दिवाली से पहले किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त आएगी? जान लीजिए इसे लेकर क्या है फिलहाल अपडेट.

देश की आधी से ज्यादा आबादी खेती और किसानी पर निर्भर है. लेकिन हकीकत ये है कि तमाम किसान मेहनत के बावजूद ज्यादा कमाई नहीं कर पाते. लागत बढ़ती जाती है और आमदनी उतनी नहीं बढ़ती. ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती है ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके.

1/6
देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजन के तहत सरकार सालाना 6000 रुपये देती है. जो कि 2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है. यह पैसे सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं. .योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.
देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजन के तहत सरकार सालाना 6000 रुपये देती है. जो कि 2000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है. यह पैसे सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं. .योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.
2/6
अब किसानों को 21वीं किस्त का इतंजार है. जिसे लेके किसानों के मन में सवाल है क्या दिवाली से पहले उनकी किस्त मिल पाएगी. त्योहारों का समय वैसे भी खर्च बढ़ा देता है और किसानों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दिनों होती है.
अब किसानों को 21वीं किस्त का इतंजार है. जिसे लेके किसानों के मन में सवाल है क्या दिवाली से पहले उनकी किस्त मिल पाएगी. त्योहारों का समय वैसे भी खर्च बढ़ा देता है और किसानों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दिनों होती है.
3/6
ऐसे में किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस तारीख को किस्त जारी करने वाली है. तो आपको बता दें सरकार की ओर से किस्त जारी करने की प्रोसेस तय समय पर होती है. सामान्य तौर पर हर चार महीने में एक किस्त किसानों के खाते में भेजी जाती है.
ऐसे में किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस तारीख को किस्त जारी करने वाली है. तो आपको बता दें सरकार की ओर से किस्त जारी करने की प्रोसेस तय समय पर होती है. सामान्य तौर पर हर चार महीने में एक किस्त किसानों के खाते में भेजी जाती है.
4/6
कई बार तकनीकी कारणों या दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से कुछ किसानों को किस्त समय पर नहीं मिल पाती. ऐसे में अब उम्मीदें दिवाली से जुड़ गई हैं. जो किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं और जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं. उन्हें हर बार की तरह इस बार भी किस्त का लाभ मिलेगा.
कई बार तकनीकी कारणों या दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से कुछ किसानों को किस्त समय पर नहीं मिल पाती. ऐसे में अब उम्मीदें दिवाली से जुड़ गई हैं. जो किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं और जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं. उन्हें हर बार की तरह इस बार भी किस्त का लाभ मिलेगा.
5/6
त्योहारों के मौसम में सरकार कोशिश करती है कि किसानों को राहत मिले और वह आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें. यही वजह है कि अगली किस्त को लेकर उम्मीद बढ़ गई है. हालांकि आधिकारिक तारीख का ऐलान होते ही साफ हो जाएगा कि पैसे किस दिन खातों में पहुंचेंगे. फिलहाल जिसे लेकर अपडेट नहीं जारी की गई है.
त्योहारों के मौसम में सरकार कोशिश करती है कि किसानों को राहत मिले और वह आर्थिक रूप से मजबूत रह सकें. यही वजह है कि अगली किस्त को लेकर उम्मीद बढ़ गई है. हालांकि आधिकारिक तारीख का ऐलान होते ही साफ हो जाएगा कि पैसे किस दिन खातों में पहुंचेंगे. फिलहाल जिसे लेकर अपडेट नहीं जारी की गई है.
6/6
अगर आप भी इस योजना में जुड़े हैं. तो फिर आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर अगली किस्त का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं. किस्त जारी होने की जानकारी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी.
अगर आप भी इस योजना में जुड़े हैं. तो फिर आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर अगली किस्त का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं. किस्त जारी होने की जानकारी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी.
Published at : 20 Sep 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News Kisan Yojana Installment

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर से सीख लेकर गलवान की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया
Poonam Pandey Mandodari Role: लव कुश Ramlila में विवाद, संतों की आपत्ति पर पुनर्विचार
Alternative Fuels: India का ₹22 लाख करोड़ Fossil Fuel Import घटाने का लक्ष्य!
H-1B Visa Fee Hike: Donald Trump के फैसले से उद्योग जगत में खलबली!
Lalu Family Feud: 'आत्मसम्मान' की खातिर Rohini Acharya का राजनीति छोड़ने का संकेत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
'सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता', टैरिफ विवाद और H-1B वीजा में बदलाव के बीच PM मोदी का ट्रंप को सीधा मैसेज!
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
भोजपुरी सिनेमा
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? दिनेश लाल यादव ने बताया सच
बॉलीवुड, साउथ या भोजपुरी...कौन सा सिनेमा है ज्यादा अश्लील? निरहुआ ने बताया सच
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
जनरल नॉलेज
Foreign Lawsuit In India: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह कोई भारत में भी दर्ज करा सकता है मुकदमा, अमेरिका में दर्ज कराया मानहानि का केस
यूटिलिटी
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
घर के पास है कौनसा आधार सेंटर, इस तरीके से करें पता
हेल्थ
Navratri Fasting 2025: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
9 दिनों के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, सही खानपान से रहेंगे हेल्दी और एनर्जेटिक
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
Embed widget