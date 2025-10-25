हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैंक खाते में जिसको नॉमिनी बनाया था उसकी हो गई मौत तो किसे मिलेगा पैसा, जान लें बैंक का नया नियम

बैंक खाते में जिसको नॉमिनी बनाया था उसकी हो गई मौत तो किसे मिलेगा पैसा, जान लें बैंक का नया नियम

Bank Nominee Rules: अगर बैंक खाते के नॉमिनी की मौत हो जाए तो नया नियम तय करता है कि किसे पैसा दिया जाएगा. नए नियमों के तहत बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

Bank Nominee Rules: सभी बैंक खाते धारकों के लिए जरूरी है कि वे अपने खाते में नॉमनी का नाम दर्ज कराएं. इससे अगर खाता धारक को कुछ हो जाता है तो पैसे किसे दिए जाएंगे. यह साफ रहता है और रिश्तेदारों के बीच झगड़ा कम होता है. लेकिन सवाल उठता है कि अगर खाते में जो नॉमनी पहले से दर्ज था उसकी मौत हो जाए तो पैसे किसे मिलेंगे. इस तरह के केस में पहले बैंक को थोड़ी परेशानी होती थी कि खाताधारक के पैसे किसे दिए जाएं. 

इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती थी. लेकिन अब इसके लिए भारत सरकार की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है. जिससे अब अगर बैंक खाते में जुड़े नाॅमिनी की मृत्यु भी हो जाए तो भी बैंक को पैसे किसे देने हैं इस बारे में परेशानी नहीं होगी. चलिए बताते हैं ऐसी स्थिति में किसे मिलेंगे पैसे. 

नॉमिनी की मृत्यु हो जाए तो पैसे किसे मिलेंगे?

बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना जरूरी होता है. जिससे अगर बैंक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है. तो नाॅमिनी कानूनी तौर पर बैंक खाते में जमा राशि का मालिक बन जाता है. लेकिन दिक्कत तब आती है जब बैंक खाते में जिस नाॅमिनी का नाम दर्ज हो और उसकी भी मृत्यु हो जाए. तो ऐसी स्थिति में पैसा किसे दिया जाए. क्योंकि अब नाॅमिनी भी मौजूद नहीं है. 

यह भी पढ़ें: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप

तो आपको बता दें ऐसे स्थिति में भी पैसा नाॅमिनी को दिया जाएगा. लेकिन यह नाॅमिनी दूसरा होगा. अब कई लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है. तो आपको बता दें सरकार की ओर से बैंकों में नाॅमिनी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है. जो एक नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे. 

एक की जगह हो सकते हैं चार नाॅमिनी

सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम के तहत अब एक खाता धारक अपने बैंक खाते या लॉकर में चार तक नाम लिखवा सकता है. यह नाम आप या तो एक साथ या क्रमवार यानी स्कसेसिव तरीके से दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपने क्रमवार नाम चुना है और पहले नॉमनी की मौत हो जाती है तो अगला नॉमनी एक्टिव हो जाएगा और पैसे उसके खाते में दिए जा सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स

यानी पहली नॉमनी के मरने पर नियमों के मुताबिक अगला व्यक्ति क्लेम कर सकेगा. अगर उस नाॅमिनी को कुछ होता है तो फिर उसके आगे वाला क्लेम करेगा. इससे बैंक के सामने विवाद नहीं रहेगा. क्योंकि नियम साफ तौर पर बताता है कि कौनसा नाॅमिनी कब एक्टिव होगा. यह नया प्रोविजन बैंकिंग लॉज़ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 का हिस्सा है. जो एक नवंबर 2025  से लागू हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ

Published at : 25 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Bank Nominee Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
आगरा में बेकाबू कार का खौफनाक कहर ने सबको डरा दिया, Video Viral
मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget