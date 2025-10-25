इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स

कई बार स्ट्रेस या बोरियत में लोग शॉपिंग कर लेते हैं. जो बाद में अफसोस देती है. इस तरह के खर्च धीरे-धीरे सेविंग खत्म कर देते हैं. जब भी कुछ खरीदने का मन करे खुद से पूछें कि क्या वाकई यह सच में जरूरी है या सिर्फ यूं ही खरीदने का मन कर रहा है.