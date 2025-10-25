PM Vishwakarma Yojana: केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. जिनका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. साल 2024 में सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी. इस योजना का मकसद देश के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को सीधी आर्थिक और ट्रेनिंग देना है. सरकार चाहती है कि जो लोग लकड़ी, धातु, मिट्टी, कपड़ा, चमड़ा या मशीन मरम्मत जैसे काम करते हैं.

वह अपने हुनर को आधुनिक साधनों के साथ आगे बढ़ा सकें. इस योजना में रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग, औजार, और कम ब्याज वाले लोन तक सब कुछ दिया जाता है. अगर आप किसी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह योजना आपको नई शुरुआत का मौका देती है. चलिए आपको बताते हैं क्या है योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया.

कैसे करें योजना में आवदेन?

पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन से पहले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, और हाल की फोटो तैयार रखें. अगर आपके पास कोई कौशल प्रमाणपत्र या पुराने काम का अनुभव है तो उसकी जानकारी जरूर भरें. आवेदन के दौरान आपको अपने पेशे का नाम चुनना होता है.

जैसे, सुनार, लोहार, नाई, दर्जी या कुम्हार या कुछ और यह लिखना होगा. फिर फॉर्म भरकर सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए स्थानीय अधिकारी को भेजा जाता है. सत्यापन पूरा होते ही आपको आगे की जानकारी एसएमएस या ईमेल से मिल जाती है. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है इसलिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती.

सरकार देती है यह फायदे

जब आपका आवेदन मंजूर हो जाता है. तो पहले आपको निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है. ट्रेनिंग में नए औजारों के इस्तेमाल और काम को मार्केट-रेडी बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं. ट्रेनिंग पूरी करने पर सरकार की ओर से आधुनिक उपकरण या टूलकिट दी जाती है. इस दौरान रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है.

इसके बाद आप कम ब्याज पर 1 लाख रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं. जिसे समय पर चुकाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन और बिजनेस प्रमोशन के लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं. सभी पेमेंट सीधे आपके बैंक खाते में आते हैं. अगर आप भी पारंपरिक कामों को करते हैं तो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करके लाभ लें.

