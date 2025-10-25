हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने की प्रक्रिया आसान है. इस योजना में शामिल होकर कारीगर और शिल्पकार कई तरह से लाभ उठा सकते हैं. जान लें कैसे करना होगा आवेदन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Oct 2025 12:07 PM (IST)
PM Vishwakarma Yojana:  केन्द्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. जिनका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. साल 2024 में सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी. इस योजना का मकसद देश के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को सीधी आर्थिक और ट्रेनिंग देना है. सरकार चाहती है कि जो लोग लकड़ी, धातु, मिट्टी, कपड़ा, चमड़ा या मशीन मरम्मत जैसे काम करते हैं. 

वह अपने हुनर को आधुनिक साधनों के साथ आगे बढ़ा सकें. इस योजना में रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग, औजार, और कम ब्याज वाले लोन तक सब कुछ दिया जाता है. अगर आप किसी  पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह योजना आपको नई शुरुआत का मौका देती है. चलिए आपको बताते हैं क्या है योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया. 

कैसे करें योजना में आवदेन?

पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन से पहले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, और हाल की फोटो तैयार रखें. अगर आपके पास कोई कौशल प्रमाणपत्र या पुराने काम का अनुभव है तो उसकी जानकारी जरूर भरें. आवेदन के दौरान आपको अपने पेशे का नाम चुनना होता है. 

यह भी पढ़ें: क्या ऑनलाइन बदल सकते हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर? जानें पूरा तरीका

जैसे, सुनार, लोहार, नाई, दर्जी या कुम्हार या कुछ और यह लिखना होगा. फिर फॉर्म भरकर सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डाटा वेरिफिकेशन के लिए स्थानीय अधिकारी को भेजा जाता है. सत्यापन पूरा होते ही आपको आगे की जानकारी एसएमएस या ईमेल से मिल जाती है. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है इसलिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती.

सरकार देती है यह फायदे

जब आपका आवेदन मंजूर हो जाता है. तो पहले आपको निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है. ट्रेनिंग में नए औजारों के इस्तेमाल और काम को मार्केट-रेडी बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं. ट्रेनिंग पूरी करने पर सरकार की ओर से आधुनिक उपकरण या टूलकिट दी जाती है. इस दौरान रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: इस महीने नहीं जमा किया ये सर्टिफिकेट तो रुक जाएगी पेंशन, जानें काम की बात

 इसके बाद आप कम ब्याज पर 1 लाख रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं. जिसे समय पर चुकाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन और बिजनेस प्रमोशन के लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं. सभी पेमेंट सीधे आपके बैंक खाते में आते हैं. अगर आप भी पारंपरिक कामों को करते हैं तो जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करके लाभ लें.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2025: छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए रेलवे की क्या तैयारी? जान लें अपने फायदे की हर बात

Published at : 25 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Government Scheme Utility News PM Vishwakarma Yojana
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
