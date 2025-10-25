ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ

Bharat Taxi: अब देश में ओला-उबर जैसी एक नई सरकारी टैक्सी सर्विस की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है भारत टैक्सी. यह सर्विस उन दिक्कतों को दूर करने के लिए शुरू की गई है जिनसे लोग रोजाना जूझते हैं. जैसे राइड कैंसिल होना, गंदगी, या मनमाना किराया. भारत टैक्सी पूरी तरह सहकारी मॉडल पर चलेगी.

यानी ड्राइवर्स को कंपनी को कोई कमीशन नहीं देना होगा. उनकी पूरी कमाई सीधे उनके पास जाएगी. सरकार का मकसद ड्राइवर्स को बेहतर आमदनी देना और यात्रियों को भरोसेमंद, सुरक्षित और सस्ती कैब सेवा उपलब्ध कराना है. सरकार के इस कदम से प्राइवेट कैब कंपनियों के बिजनेस पर काफी फर्क पड़ सकता है.

कैसे काम करेगी भारत टैक्सी?

भारत टैक्सी देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है. जिसे दिसंबर से बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा. इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा. जिसमें करीब 650 ड्राइवर और वाहन शामिल होंगे. धीरे-धीरे यह सर्विस मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल जैसे शहरों में भी उपलब्ध होगी. दिसंबर तक करीब 5000 ड्राइवर इससे जुड़ने वाले हैं.

इस सेवा का संचालन सहकार टैक्सी नाम की संस्था करेगी और इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई है. जिसका नेतृत्व अमूल के एमडी जयेन मेहता कर रहे हैं. को-ऑपरेटिव मॉडल होने के कारण ड्राइवर्स को हर राइड से 100 फीसदी कमाई मिलेगी. यानी उनका कमीशन नहीं कटेगा और न कोई चार्ज देना होगा.

ऐप से कैसे बुक होगी भारत टैक्सी ?

भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल ओला या उबर की तरह आसान होगा. एंड्रॉयड यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर्स ऐपल स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे. ऐप हिंदी और अंग्रेजी के साथ गुजराती और मराठी में भी उपलब्ध होगी. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें.

इसमें यात्रियों को दूरी, किराया और टाइम की पूरी जानकारी पहले से दिखाई देगी. ड्राइवर्स को हर राइड का पूरा किराया मिलेगा. बस उन्हें डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर मामूली मेंबरशिप चार्ज देना होगा. इस मॉडल से ड्राइवर्स की इनकम बढ़ेगी और यात्रियों को कम कीमत पर अच्छी सर्विस मिलेगी. सरकार का कहना है कि अगले साल तक यह सर्विस 20 बड़े शहरों तक पहुंच जाएगी. किराया किस तरह से चुकाना होगा. फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं आई है.

