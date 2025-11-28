बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार ने चुनावों से पहले राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की थी. इस योजना के जरिए महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उनके लिए कमाई के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं. इस योजना में हर पात्र महिला को 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है. बिहार सरकार की इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा चुकी हैं.

कई महिलाएं इन पैसों से छोटे कारोबार शुरू कर चुकी हैं. कुछ ने स्किल ट्रेनिंग लेकर नई कमाई के रास्ते खोल लिए हैं. सरकार ने इस योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया है और यही वजह है कि महिलाओं की बड़ी संख्या हर किस्त में जुड़ती जा रही है. आज यानी 28 नंवबर को योजना की एक और किस्त जारी की गई है. महिलाएं ऐसे चेक कर सकती हैं अपना स्टेटस. जान लीजिए तरीका.

योजना की अगली किस्त आज भेजी गई

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को बिहार सरकार 10 लाख और महिलाओं के बैंक खातों में 10 हजार रुपये भेज रही है. सीएम नीतीश कुमार खुद डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए. इसके लिए एक अलग कार्यक्रम रखा गया है. जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह किस्त इसलिए भी खास थी.

क्योंकि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त का शुभारंभ किया था और तब बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिला था. इसके बाद तीन अक्टूबर को 25 लाख नई महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता दी गई. अब तक 1.30 करोड़ महिलाओं को राशि मिल चुकी है.

ऐसे चेक कर सकती हैं अपना स्टेटस

अगर आपने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन किया है तो अपना भुगतान स्टेटस देखना काफी आसान है. ऐसे चेक कर सकती हैं अपना स्टेटस. गांव में रहने वाली महिलाएं सीधे अपने ग्राम संगठन के ऑफिस जाकर पता कर सकती हैं कि आवेदन मंजूर हुआ है या अभी प्रोसेस में है. शहर की महिलाओं के लिए यही सुविधा नजदीकी स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में उपलब्ध है.

जहां स्टाफ आपके आवेदन की पूरी स्थिति बता देता है. अगर आप चाहें तो फोन पर भी जानकारी मिल सकती है. इसके लिए जीविका का हेल्पलाइन नंबर 0612-2504980/60 जारी किया गया है. कॉल करने पर आपको पेमेंट, दस्तावेज़ या पेंडिंग आवेदन से जुड़ी हर जानकारी तुरंत मिल जाती है. इससे बिना कहीं चक्कर लगाए आप जान सकती हैं कि आपकी किस्त कब आने वाली है.

